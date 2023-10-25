何文田譽林提供56伙 標準戶設開放式至三房 頂層複式戶面積近2600呎｜新盤樓書

市區新盤積極部署推售，位於何文田窩打老道93號、由永義國際(1218)發展的「譽林」已屆現樓，周三(25日)上載售樓說明書，設1幢住宅物業，提供56伙，單位實用面積由260至2,597方呎。

據樓書顯示，項目備有3部升降機，3樓設有3伙連平台特色單位，5樓至16樓標準單位樓層每層設有4至5伙，17樓及以上連平台或天台單位樓層每層設有2伙。

標準單位戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積介乎260至754方呎。項目主打三房，提供26伙或約46%，當中三房一套連儲物室佔6伙，實用面積介乎641至671方呎，三房一套連有洗手間的工作間佔20伙，實用面積介乎698至754方呎。此外，開放式及一房分別設有7伙及3伙，實用面積分別為260及306方呎；另有10伙兩房，實用面積494方呎。特色單位方面，設有10伙連平台或連天台特色戶，實用面積介乎625至2,597方呎。