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地產
2023-10-25 14:28:53

何文田譽林提供56伙 標準戶設開放式至三房 頂層複式戶面積近2600呎｜新盤樓書

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何文田譽林提供56伙 標準戶設開放式至三房 頂層複式戶面積近2600呎｜新盤樓書

官可欣(左)表示，「譽林」最快月內公布首張價單。(鍾式明攝)

市區新盤積極部署推售，位於何文田窩打老道93號、由永義國際(1218)發展的「譽林」已屆現樓，周三(25)上載售樓說明書，設1幢住宅物業，提供56伙，單位實用面積由2602,597方呎。

據樓書顯示，項目備有3部升降機，3樓設有3伙連平台特色單位，5樓至16樓標準單位樓層每層設有45伙，17樓及以上連平台或天台單位樓層每層設有2伙。

標準單位戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積介乎260754方呎。項目主打三房，提供26伙或約46%，當中三房一套連儲物室佔6伙，實用面積介乎641671方呎，三房一套連有洗手間的工作間佔20伙，實用面積介乎698754方呎。此外，開放式及一房分別設有7伙及3伙，實用面積分別為260306方呎；另有10伙兩房，實用面積494方呎。特色單位方面，設有10伙連平台或連天台特色戶，實用面積介乎6252,597方呎。

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全盤面積最細單位為816D室，實用面積260方呎，開放式間隔；而面積最大單位為19樓至20樓頂層單位(西)，實用面積2,597方呎，連122方呎平台，獨享連接地下私人電梯大堂。單位屬複式設計，下層為客飯廳，上層為寢區，設有四間睡房，並內置樓梯通往978方呎天台。

另外，兩層地庫提供22個停車位，項目住客會所總面積為3,938方呎。永義國際集團主席兼首席行政總裁官可欣表示，項目最快月內公布首張價單，現樓示範單位將設於「譽林」6樓及15樓，短期內對外開放。

即睇何文田譽林最新資訊 (House730)

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