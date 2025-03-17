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地產
2025-03-17 18:15:00

何文田Kadoorie Hill極罕相鄰戶 可自製八房四套戶 靚裝靚景齊備｜有樓睇

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Kadoorie Hill極罕相鄰高層戶放盤，景觀望開揚市景，清靜吸引。

Kadoorie Hill極罕相鄰高層戶放盤，景觀望開揚市景，清靜吸引。

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位於何文田太子道西的Kadoorie Hill，屬單幢式住宅項目，合共提供66伙單位，間隔涵蓋兩至四房，並提供連平台特色戶及頂層複式戶。物業現有兩伙高層相鄰單位一同放售，每伙實用面積有近1,500方呎，同屬四房雙套戶間隔，為項目極罕有相鄰戶放盤。如買家一同購入兩個單位，更可自製為八房連四套房巨宅，加上單位裝修十分雅緻新淨，景觀望開揚市景，而物業鄰近有不少名校和國際學校，非常適合大家庭居住。

Kadoorie Hill極罕相鄰高層戶放盤，每個單位實用面積有近1,500方呎，大廳空間十分闊落。 何文田單幢豪宅盤Kadoorie Hill極罕相鄰高層戶放盤，可自製八房四套間隔，並附帶靚裝及靚景。(資料圖片)

裝修雅緻兼極新

上述Kadoorie Hill兩伙高層相鄰戶，每個單位實用面積有1,456方呎，各為四房連雙套房設計，屬罕有同層相鄰單位放盤。每個單位最新放盤叫價各3,980萬元，平均實用呎價27,335元。從代理提供的相片可見，兩個單位的裝修均十分新淨，全屋以淺啡色為主調，設計雅緻兼具品味，而且景觀優質，以區內開揚市景及樹景為主，景致清靜舒服。

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Kadoorie Hill極罕相鄰高層戶放盤，每個單位間隔為四房連雙套房設計。 Kadoorie Hill極罕相鄰高層戶放盤，每個單位間隔為四房連雙套房設計。 部分房間設有露台。 睡房景觀亦以開揚市景為主。

鄰近太子站及旺角東站

交通方面，Kadoorie Hill鄰近港鐵太子站及東鐵線旺角東站，四周亦有不少巴士及小巴線來往港九新界各區，交通網絡十分完善方便。至於日常購物，太子道西一帶有不少食肆及民生商店，而太子及旺角東亦有大型商場購物，基本生活所需齊備。

廚房面積十分寬闊，適合愛下廚的買家。 廚房面積十分寬闊，適合愛下廚的買家。 每個單位間隔為四房連雙套房設計，浴室有一定數量，方便大家庭居住。 Kadoorie Hill極罕相鄰高層戶放盤，景觀望開揚市景，清靜吸引。

放盤單位資料

物業名稱：Kadoorie Hill
地址：何文田太子道西211
發展商：會德豐
樓齡：12
放盤單位：高層相鄰戶 (物業編號：A275323A275322)
叫價：每伙各3,980萬元
實用面積：1,456方呎 / @27,335
建築面積：1,923方呎 / @20,697
間隔：每戶四房連雙套房
單位相關資料：https://tinyurl.com/5bv6r2s2
https://tinyurl.com/yuxzhjk3
查詢電話：9504 8111 (世紀21萬聯地產 Connie Chiu)

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