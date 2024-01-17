佘詩曼再增持1物業！北角維港頌3000萬內部轉讓至名下｜名人投資

佘詩曼憑《新聞女王》一劇成為「三料視后」兼TVB史上首位三屆視后，據報最新北角半新盤「維港頌」一個三房單位，以3,000萬元內部轉讓形式至她名下。計及上述物業，佘詩曼目前擁有最少5個物業，市值超過1億元。

資料顯示，維港頌3座中層A室，實用面積約1,034方呎，三房間隔，最新以3,000萬元沽出，呎價約29,014元，新買家登記名稱為佘詩曼(SHEH CHARMAINE)。原業主於2017年以2,795萬元一手購入物業，持貨約7年，期內升值205萬元或約7.3%，惟原業主姓佘，故料是次成交屬內部轉讓。