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2024-01-17 08:00:00

佘詩曼再增持1物業！北角維港頌3000萬內部轉讓至名下｜名人投資

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佘詩曼再增持1物業！北角維港頌3000萬內部轉讓至名下｜名人投資

佘詩曼再增持1物業！北角維港頌3000萬內部轉讓至名下｜名人投資

佘詩曼憑《新聞女王》一劇成為「三料視后」兼TVB史上首位三屆視后，據報最新北角半新盤「維港頌」一個三房單位，以3,000萬元內部轉讓形式至她名下。計及上述物業，佘詩曼目前擁有最少5個物業，市值超過1億元。

資料顯示，維港頌3座中層A室，實用面積約1,034方呎，三房間隔，最新以3,000萬元沽出，呎價約29,014元，新買家登記名稱為佘詩曼(SHEH CHARMAINE)。原業主於2017年以2,795萬元一手購入物業，持貨約7年，期內升值205萬元或約7.3%，惟原業主姓佘，故料是次成交屬內部轉讓。

維港頌」位於北角城市花園道32號，2019年12月入伙，樓齡迄今約4年，共有6座，提供378個單位。該屋苑於去年9月連錄3宗業主損手離場個案，當中包括6座高層A室，實用面積約873方呎，採套三房連工人套房間隔，享有維港煙花海景，以2,480萬元沽出，呎價約28,408元。原業主於2017年以2,711萬元一手買入單位，一直作收租之用，帳面虧損231萬元或約8.5%。

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據了解，連同上述物業，佘詩曼目前最少持有5個本港物業，且不少位處市區，包括跑馬地「紀雲峰」、紅磡「昇御門」及何文田「皓畋」，在西貢南山村亦有相連獨立屋，估計市值合計超過1億元。

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