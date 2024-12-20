佛山新盤夥中原來港推介 售價最低78萬人幣起｜大灣區置業

今年中央推出多項支持房地產市場政策，包括降低首付比例至15%、降息、調整住房限購政策等，吸引了不少香港客戶到大灣區購房，成交活躍。為滿足香港市民置業需求，佛山市房地產業協會聯合中原地產、合富輝煌推出「港佛房地產市場要素對接暨置業安居“好房子”交流活動」，共9家房企及旗下數個樓盤參與，為港人打造一站式購房通道。
參與活動樓盤位處禪城區、南海區及順德區，住宅建築面積由約77至545方米(即約828至5,864方呎)，售價最低人民幣78萬元(約港幣83萬元) 起，每平方米約人民幣1萬元(即每平方呎約人民幣960元)起。
佛山一手成交連續2月回升
佛山市住房和城鄉建設局副局長羅達表示，9月中央政策救市「組合拳」推出後，佛山成交量迅速回升。10月售出6,200伙一手住宅，同比增長82%；11月4,000伙，同比增長逾四成；12月截至目前售出2,000伙，同比增長逾30%。
他補充，佛山連續2個月成交止跌回升，對房地產市場充滿信心。加上佛山常住人口超約960萬，近十年人口淨流入高達約230萬，刺激經濟發展。去年佛山GDP達到約13,200億元，穩居廣東經濟第三城。
內地樓市以止跌回穩為主導
中原集團創始人施永青表示，內地房地產將以止跌回穩作為主導方向，特朗普上台後將主力放在美國國內，料對內地經濟打擊並不大。另外，特朗普向來反對高息環境，並且聯儲局話語「放鷹」，實際行動上卻減息，相信明年美國會繼續減息，國際利息環境配合，加上中國實行寬鬆貨幣政策，幫助中國經濟有足夠流通性，向好發展。