佛山新盤夥中原來港推介 售價最低78萬人幣起｜大灣區置業

今年中央推出多項支持房地產市場政策，包括降低首付比例至15%、降息、調整住房限購政策等，吸引了不少香港客戶到大灣區購房，成交活躍。為滿足香港市民置業需求，佛山市房地產業協會聯合中原地產、合富輝煌推出「港佛房地產市場要素對接暨置業安居“好房子”交流活動」，共9家房企及旗下數個樓盤參與，為港人打造一站式購房通道。

參與活動樓盤位處禪城區、南海區及順德區，住宅建築面積由約77至545方米(即約828至5,864方呎)，售價最低人民幣78萬元(約港幣83萬元) 起，每平方米約人民幣1萬元(即每平方呎約人民幣960元)起。