佛誕假期錄17宗新盤成交 薈鳴一房呎售2.06萬｜一手市況

「薈鳴」位於鳴鳳街28號，為單幢式物業，提供230伙，單位實用面積介乎178至375方呎，戶型涵蓋開放式至兩房。項目預計關鍵日期為2025年4月30日。

佛誕假期買家積極入市，綜合市場資訊，一手市場於周三(15日)累錄約17宗成交。其中宏安地產(1243)旗下黃大仙單幢式新盤「薈鳴」售出1伙一房，單位為27樓B室，實用面積226方呎，以466.5萬元成交，呎價約20,642元。

「滙都I」合共提供623伙，涵蓋一房、兩房及三房5，當中超過70%單位屬兩房戶型；項目預計關鍵日期為2025年6月30日。

泛海集團(129)旗下洪水橋新盤「滙都I」以387.48萬元售出第3座1樓A02室，一房間隔，實用面積340方呎，呎價約11,397元。

維港 1 號兩房呎價逾1.7萬

中國海外發展(688)啟德現樓新盤「維港1號」亦沽1伙，成交單位為2A座10樓G室，實用面積482方呎，屬兩房開放式廚房間隔，以847.4萬元成交，折合實用面積呎價約17,581元。

「維港1號」由2幢高座及1幢低座迎海大宅組成，合共提供1,059伙。標準單位戶型由一房至四房。項目設有住客專屬會所，提供30多項動靜皆宜設施。

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