佳悅上樓書 主攻開放戶 凱柏峰I首輪暫超購17倍

市場焦點大型新盤、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第11期發展項目凱柏峰I將於本周四(30日)公開發售238伙，信置營業部集團聯席董事田兆源表示，截至昨晚8時，項目累積收票逾4,300票，超額認購逾17倍。

田兆源指，該盤首輪發售包括69伙一房、163伙兩房及6伙三房，扣除最高16%折扣優惠，折實價619.5萬至1,243.28萬元，折實呎價16,757元至20,698元，折實平均呎價18,136元。入場單位為第1A座10樓D室一房，面積329方呎，折實價619.5萬元，呎價18,830元。

信置高級經理(會所市務及推廣)魏韵芝稱，凱柏峰I以意式莊園別墅為靈感，提供區內首個意式別墅會所。園林及會所「Club Villa Garda」面積共逾7萬方呎，提供約21項設施，包括兩座董事屋、燒烤園、兒童遊樂場、宴會廳等。

市區單幢新盤加入搶客戰，佳寧娜地產與宏達控股合作發展、中原地產獨家代理的深水埗佳悅公布售樓說明書，每層設5伙，備兩部升降機。基座商場於地下及1樓，會所Club VIM設於2樓。全盤共115伙，面積由178至289方呎，開放式涉69伙，佔全盤六成；餘下46伙全屬一房。項目將設1個交樓標準及1個經改動連裝修的一房示範單位，料短期內開放予公眾參觀。

海日灣兩期「七一」推售444伙

億京旗下已屆現樓、位於大埔的海日灣及海日灣II落實於周五(7月1日)發售合共444伙，海日灣開售160伙，其中89伙以價單發售，71伙同日起招標；海日灣II開賣284伙，其中194伙以價單發售，90伙同日起招標。部分單位目前已租出，發展商提供「先租後買」付款方案，即現有租客將有認購權購買單位。

飛揚加推52伙 折實價483萬起

長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門飛揚第1期新加推52伙，長實高級營業經理楊桂玲稱，今批單位實用面積由283至483方呎，以120天即供優惠計，折實價483.2萬至730.9萬元，折實呎價14,173至17,438元，折實平均呎價15,025元。