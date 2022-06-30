佳悅入場價346萬 今年新盤最平

市區新盤低價搶客！由佳寧娜集團(126)旗下佳寧娜地產與宏達控股合作發展、中原地產獨家代理的深水埗佳悅公布首張價單，涉50伙，以「120天付款計劃」最高6%折扣優惠計，折實價345.92萬元起，屬今年入場費最低新盤；而50伙折實價計全低於600萬元。

首批50伙 開放式佔36伙

翻查資料，今年入場費最低新盤原為新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill第一期，217方呎開放式戶折實價379.88萬元。對上低於350萬元入場的市區全新盤，則追溯至去年9月紅磡曼翹，當時首推50伙，折實入場價331.8萬元。

佳寧娜地產董事總經理尹德輝指，定價已參考鄰近一二手造價，今日(30日)起收票及開放示範單位予公眾參觀，短期內公布首輪銷售安排，料下月中開售。該盤首批包括36伙開放式及14伙一房，實用面積199至289方呎，折實價345.92萬至587.31萬元，折實呎價17,383至22,129元，折實平均呎價19,493元。最低售價為5樓A室開放式戶，面積199方呎，折實價345.92萬元，呎價17,383元。

佳悅備有以28樓D室為藍本搭建的經改動連裝修及交樓標準示範單位，面積283方呎，採一房開放式廚房設計。