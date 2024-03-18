佳悅現樓示位首曝光 設智能家居系統 遙控屋內燈光空調(多相)｜深水埗新盤

已屆現樓的深水埗新盤「The VIM佳悅」，由佳寧娜地產及宏達控股合作發展，並由中原地產擔任獨家代理。項目今日(18日)首度開放現樓示範單位，分別為一個交樓標準開放式戶，以及一個有裝修的一房單位。單位間隔四正，設有接近落地的大玻璃窗，採光度充裕，高層單位景觀以市景為主，視野開揚，而且每個單位均配備智能家居系統，可透過應用程式遙控屋內的燈光及空調，令生活更輕鬆方便。
單位間隔四正 窗大採光度高
中原地產西九龍高級區域營業經理許永生表示，佳悅交樓標準單位為27樓E室，實用面積212方呎，採開放式間隔，設有露台，景觀開揚，室內採光度頗高。而有裝修的示範單位為28樓B室，實用面積289方呎，採一房間隔，裝修以白色為主調，予人時尚簡潔的感覺，同時單位鋪設木地板，增添自然氣息。此外，長方形客飯廳方便住戶擺放傢俬，間隔方正實用，睡房擁L型大窗，透光度高。
佳悅位於深水埗海壇街225號，為單幢式商住大廈，樓高26層，合共提供115伙，住宅樓層佔23層，每層各設5伙，備有兩部升降機。基座商場設於地下及1樓，住客會所Club VIM設於2樓。單位實用面積介乎178至289方呎，戶型分有開放式及一房間隔。
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