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地產
2024-03-18 17:00:00

佳悅現樓示位首曝光 設智能家居系統 遙控屋內燈光空調(多相)｜深水埗新盤

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已屆現樓的深水埗佳悅，首度開放現樓示範單位，分別為交樓標準開放式戶，及有裝修一房戶。(董立華攝)

已屆現樓的深水埗佳悅，首度開放現樓示範單位，分別為交樓標準開放式戶，及有裝修一房戶。(董立華攝)

已屆現樓的深水埗新盤「The VIM佳悅」，由佳寧娜地產及宏達控股合作發展，並由中原地產擔任獨家代理。項目今日(18)首度開放現樓示範單位，分別為一個交樓標準開放式戶，以及一個有裝修的一房單位。單位間隔四正，設有接近落地的大玻璃窗，採光度充裕，高層單位景觀以市景為主，視野開揚，而且每個單位均配備智能家居系統，可透過應用程式遙控屋內的燈光及空調，令生活更輕鬆方便。

單位間隔四正 窗大採光度高

中原地產西九龍高級區域營業經理許永生表示，佳悅交樓標準單位為27E室，實用面積212方呎，採開放式間隔，設有露台，景觀開揚，室內採光度頗高。而有裝修的示範單位為28B室，實用面積289方呎，採一房間隔，裝修以白色為主調，予人時尚簡潔的感覺，同時單位鋪設木地板，增添自然氣息。此外，長方形客飯廳方便住戶擺放傢俬，間隔方正實用，睡房擁L型大窗，透光度高。

每個單位均配備智能家居系統，住客可透過專用應用程式，以手機或平板電腦遙控屋內的燈光及空調，輕鬆享受智能生活。(董立華攝) 單位間隔四正。(董立華攝) 開放式間隔單位，設有露台，景觀開揚。(董立華攝) 高層單位視野開揚。(董立華攝) 睡房擁L型大窗，透光度高。(董立華攝) 開放式廚房配套齊全，用料精緻。(董立華攝) 浴室為光廁。(董立華攝) 佳悅樓高26層，為單幢式商住物業。(董立華攝) 佳悅住宅樓層佔23層，每層各設5伙，備有兩部住客升降機。(董立華攝) 深水埗佳悅於本周五減價促銷合共23伙單位，提供最高33%折扣優惠價，最平入場單位售286.02萬元。(董立華攝)

佳悅位於深水埗海壇街225號，為單幢式商住大廈，樓高26層，合共提供115伙，住宅樓層佔23層，每層各設5伙，備有兩部升降機。基座商場設於地下及1樓，住客會所Club VIM設於2樓。單位實用面積介乎178289方呎，戶型分有開放式及一房間隔。
即睇深水埗佳悅最新資訊 (House730)

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