佳悅現樓示位首曝光 設智能家居系統 遙控屋內燈光空調(多相)｜深水埗新盤

已屆現樓的深水埗新盤「The VIM佳悅」，由佳寧娜地產及宏達控股合作發展，並由中原地產擔任獨家代理。項目今日(18日)首度開放現樓示範單位，分別為一個交樓標準開放式戶，以及一個有裝修的一房單位。單位間隔四正，設有接近落地的大玻璃窗，採光度充裕，高層單位景觀以市景為主，視野開揚，而且每個單位均配備智能家居系統，可透過應用程式遙控屋內的燈光及空調，令生活更輕鬆方便。