佳明3項目推出新春置業優惠 送足金金飯碗總值逾150萬｜新盤優惠

農曆新年臨近，發展商趁機為旗下新盤增設優惠吸客。佳明集團(1271) 營業及市務總監馮倩平表示，集團旗下何文田「明寓」、土瓜灣「明雋」及青衣「明翹匯」自推售以來一直深受內地專才及家庭客人青睞，為迎接農曆新年佳節，特意推出新春置業3重奏優惠，買家將可獲贈分別價值約28.8萬、6.8萬和12.8萬元的足金金飯碗，總值超過150萬元，寓意家肥屋潤，豐衣足食。
馮倩平稱，「明寓」、「明雋」及「明翹匯」推出「匯才雋寶」優惠給予買家，由下周一(5日)至本月29日，凡購買「明雋」或「明翹匯」各首5名買家將可獲贈價值分別約6.8萬和12.8萬元的足金金飯碗乙隻、另凡購買「明寓」首2名買家將可獲贈約28.8萬元的足金金飯碗乙隻，總值超過150萬元，與買家一同歡度新春佳節。
「明寓」位於何文田傳統高尚地段，全盤套現約9億元，餘下3伙複式大宅未售，每伙實用面積約2,700方呎；位於土瓜灣的新盤「明雋」則共售出48伙，套現約2.47億元，項目現樓具即買即住優勢，地區位置優越，步行約3分鐘便可到達土瓜灣站，更享有34名校網優勢，備受投資客追棒。而青衣罕有地標式大型私人屋苑「明翹匯」累售728伙，套現約49.3億元。項目現餘下三房一套及四房一套連多用途房連洗手間作招標發售。