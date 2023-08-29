來港專才撐起港島租市 月租2萬揚海一房 呎租創屋苑入伙新高

正值傳統暑假租賃旺季，加上受惠於優才計劃，港島區租賃交投活躍，近日更錄得多宗專才成交個案。

中原地產分行經理秦啟賢表示，黃竹坑港島南岸揚海及晉環自入伙以來租賃一直暢旺，本月已暫錄逾90宗租賃成交。其中，揚海2座2A高層E室，實用面積約341方呎，採一房間隔。業主於月中叫租2.2萬元，最後以2萬元租出，呎租約58.7元，呎租創屋苑入伙以來新高。

據悉，租客為來港專才，有急切住屋需求，心儀屋苑屬全新樓，即日睇樓後即拍板承租單位。業主於2021年以1,246萬元買入單位，是次出租享近2厘租金回報。

內地專才夫婦 3.3 萬租寶翠園兩房

中原地產西半山區高級資深分區營業經理歐陽嘉俊指，西半山寶翠園鄰近大學，屬區內傳統名牌屋苑，本月已暫錄十多宗租賃成交，新近錄得2座低層E室租賃成交，單位實用面積約659方呎，採兩房間隔，望鄰近大學宿舍及山景。單位月租叫價3.35萬元，放盤不足一個月，獲一對夫婦以3.3萬元承租，呎租約50.1元。

據了解，新租客為來港專才夫婦，心儀寶翠園設施齊全，環境舒適，故承租單位。業主早於1999年6月以448萬元買入單位，持貨24年，現享約8.8厘租金回報，回報理想。