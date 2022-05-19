供應重地｜啟德區勢爆新盤戰！14盤共8240伙正申請預售

啟德區作為近年本港新盤供應重地，今年該區已有會德豐地產MONACO MARINE及恒基地產(012)THE HENLEY II登場，合共涉860伙。據資料顯示，啟德區目前有14個項目正申請預售樓花同意書，涉及約8,240伙。

沐泰街 8 號項目擬現樓推售

恒地啟德沐泰街8號項目已獲批預售樓花同意書，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民出席中原地產啟德旗艦店開幕時表示，部署今年下半年以現樓形式推售，涉約740伙；而THE HENLEY系列預計關鍵日期為6月底，計劃入伙後隨即開放現樓示範單位。

尚．珒溋餘 110 伙待售

由龍湖集團(960)與合景泰富(1813)合作發展的尚．珒溋早前已經入伙，龍湖集團香港高級營銷總監黃少鴻稱，該盤現餘110伙待售，主要為實用面積約1,000方呎的單位，涵蓋三房、四房及複式戶型，集團將部署推售計劃，料大部分採招標形式發售。

目前多個啟德項目申請預售，大部分位處於跑道區，嘉華國際(173)營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明透露，集團旗下兩個合作項目籌備工作正在進行中，預計獲批預售後會隨即推售，資料顯示兩個項目合共涉近4100伙。

另外，會德豐地產總經理(市務)陳惠慈指，集團旗下啟德兩個項目亦正在籌備中，期望今年第三季或第四季登場。