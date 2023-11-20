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地產
2023-11-20 19:45:00

保安局「亮志計劃」為非華語青少年作生涯規劃 嘉峯匯及嘉匯物管行業探索活動圓滿結束

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保安局「亮志計劃」為非華語青少年作生涯規劃 嘉峯匯及嘉匯物管行業探索活動圓滿結束

温偉明稱，期望透過參觀公司旗下兩個位於啟德區的住宅物業「嘉峯匯」和「嘉匯」，讓同學了解物業管理行業的專業工作。

由保安局於2022年啟動的「亮志計劃」(Project Lighthouse），致力為在港非華語學生組織各類青年發展活動，計劃推出迄今得到不少社會人士大力支持。「亮志計劃」主任導師之一的嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明及其團隊，與保安局及余振強紀念第二中學合作，上月於「嘉峯匯」及「嘉匯」舉行物業管理行業探索活動，分享物業管理行業的前景以及工作日常，讓參與的同學了解物業管理的職業生涯。

「亮志計劃」以四大願景作基礎，包括透過專業職系交流，為計劃中的非華語學生提供個人發展和接觸社會機會；通過與不同界別人士的互動，激發他們發現自己的才能和夢想；培養他們成為自信、積極、負責、有創意和快樂的香港市民；以及提高他們使用中文的興趣和能力。

作為「亮志計劃」的其中一位主任導師的温偉明，在活動上分享稱，期望透過參觀公司旗下兩個位於啟德區的住宅物業「嘉峯匯」和「嘉匯」，讓同學了解物業管理行業的專業工作，讓他們明白當中所涉獵的範疇之餘，亦增加他們對智能化設備之認識。此外，物業管理是一個「以人為本」的行業，會為住客提供不同的增值服務，亦正切合團隊「嘉．多一點」的理念，從用家角度出發，凡是想多一點，做多一點，住戶定必切實地感受我們貼心的服務。

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保安局「亮志計劃」為非華語青少年作生涯規劃 嘉峯匯及嘉匯物管行業探索活動圓滿結束

保安局「亮志計劃」為非華語青少年作生涯規劃 嘉峯匯及嘉匯物管行業探索活動圓滿結束

是次物業管理行業探索活動邀請超過40位非華語青少年出席，參加者實地考察啟德「嘉峯匯」及「嘉匯」，由專業物業管理同事詳細介紹屋苑日常工作，包括行政統籌、會所及園林管理、安保運作及屋苑清潔維護。

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「嘉峯匯」的行程，主要介紹物業管理、會所和園林管理及保安運作，學生對於活動策劃和執行、園藝栽培和美化護養以及維持屋苑日常運作上有更多認識。「嘉匯」的行程則介紹物業管理及集中分享屋苑清潔和設備維護，學生有機會進入冷氣機房、消防系統房及供水系統泵房等地近距離參觀，藉此對不同系統的運作及維護有初步認識。

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