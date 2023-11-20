保安局「亮志計劃」為非華語青少年作生涯規劃 嘉峯匯及嘉匯物管行業探索活動圓滿結束

由保安局於2022年啟動的「亮志計劃」(Project Lighthouse），致力為在港非華語學生組織各類青年發展活動，計劃推出迄今得到不少社會人士大力支持。「亮志計劃」主任導師之一的嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明及其團隊，與保安局及余振強紀念第二中學合作，上月於「嘉峯匯」及「嘉匯」舉行物業管理行業探索活動，分享物業管理行業的前景以及工作日常，讓參與的同學了解物業管理的職業生涯。

「亮志計劃」以四大願景作基礎，包括透過專業職系交流，為計劃中的非華語學生提供個人發展和接觸社會機會；通過與不同界別人士的互動，激發他們發現自己的才能和夢想；培養他們成為自信、積極、負責、有創意和快樂的香港市民；以及提高他們使用中文的興趣和能力。