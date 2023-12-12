信和元朗甲廈朗壹廣場近18萬呎寫字樓樓面獲承租｜商廈市況

信和集團宣布，旗下元朗區甲級寫字樓及商場綜合項目ONE NORTH朗壹廣場，自8月取得滿意紙後，已吸引多間機構進駐，其中接近約18萬方呎寫字樓樓面獲承租，租戶包括港鐵(066)及卓滙集團等，佔寫字樓部分首推第1座的總樓面面積逾八成。
朗壹廣場為元朗首個甲級寫字樓及商場綜合項目，由兩座樓高14層的寫字樓大樓及三層高的商場組成。朗壹廣場的寫字樓最新與港鐵達成租約協議，將會分階段承租合共八層，涉及樓面約134,000方呎，作為其當區鐵路項目工程綜合辦事處。另一租戶為環保及清潔品牌卓滙集團，承租面積達10,300方呎。
逾萬呎室內攀石場已於9月開幕
至於商場的零售區由本地攀爬運動品牌香港攀爬樂園承租地面樓層逾10,000方呎的室內攀石場已於9月開幕，該品牌亦同時在商場中庭營運近10米高的攀石設施。另外，亦已引入食肆包括泰瀾鑊、大飯館及八重洲食堂，新加盟的食肆租戶合共佔地近1萬方呎。此外，內地電動車領先品牌五菱汽車及Maxus開設的新界首間新能源純電車陳列室已於今日(12日)開幕，承租約3,025方呎。健身中心品牌Champ 24 Fitness亦將進駐，開設佔地6,332方呎的健身中心，並為新界西北首間分店。
此外，配合北部都會區創科產業的未來規劃，作為信和集團支持本地創新科技的「沙池」的信和創意研發室，將於2024年第一季擴展至ONE NORTH朗壹廣場，更會引入北部都會區的初創交流中心─The Spark，為創新者提供一個開放平台和軟着陸點，促進他們發展香港與大灣區市場。
現已推出餘下一座寫字樓
信和集團資產管理董事蔡碧林表示，朗壹廣場作為新界西北區唯一全新甲級寫字樓和零售綜合體，集團積極招租，期待引入合適及優質租戶，為物業增值。蔡碧林指，朗壹廣場為發展北部都會區注入驅動力，現已推出餘下一座寫字樓，積極進行招商。