信和元朗甲廈朗壹廣場近18萬呎寫字樓樓面獲承租｜商廈市況

朗壹廣場為元朗首個甲級寫字樓及商場綜合項目，由兩座樓高14層的寫字樓大樓及三層高的商場組成。(資料圖片)

信和集團宣布，旗下元朗區甲級寫字樓及商場綜合項目ONE NORTH朗壹廣場，自8月取得滿意紙後，已吸引多間機構進駐，其中接近約18萬方呎寫字樓樓面獲承租，租戶包括港鐵(066)及卓滙集團等，佔寫字樓部分首推第1座的總樓面面積逾八成。

朗壹廣場為元朗首個甲級寫字樓及商場綜合項目，由兩座樓高14層的寫字樓大樓及三層高的商場組成。朗壹廣場的寫字樓最新與港鐵達成租約協議，將會分階段承租合共八層，涉及樓面約134,000方呎，作為其當區鐵路項目工程綜合辦事處。另一租戶為環保及清潔品牌卓滙集團，承租面積達10,300方呎。