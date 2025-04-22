信和支持「共築．創業家2.0」計劃 開放10個零售點 推免底租及彈性分成

蔡碧林(左二)稱，信和集團一直致力構建可持續的創業生態，支持青年創業發展。

信和集團今日(22日)宣布與香港房屋委員會深化合作，全力支持「共築・創業家2.0」計劃，旨在為本地青年創業家提供實踐商業構想的平台，降低創業門檻，同時推動本港零售業創新發展。信和集團認同計劃核心理念，期望透過整合集團資源，為青年創業者提供更靈活及支援性的營商環境，促進青年多元化發展，實現商界、居民、商戶與社區互惠共贏。

為計劃提供最多零售點的發展商

根據房委會資料，計劃目前已獲得10多家商業機構支持，預計將提供共約40間商舖及特色零售空間。當中信和集團將撥出旗下商場合共9個舖位及1個特色零售空間(佔整個計劃的25%零售點)，總面積約7,000方呎，是「共築・創業家2.0」計劃開展時提供最多零售點的發展商。