信和旗下四大商場推出連串活動迎全運會 消費獎賞+直播賽事+大型打氣會等

第十五屆全國運動會(下稱全運會)將於下月揭幕，香港作為賽事承辦城市之一，為迎接這項國家級體育盛事及帶動全城「齊撐運動員」，信和集團宣布旗下四大商場，包括奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場，將全程以巨型大電視直播精彩賽事，並舉辦大型打氣會，與全港市民一同投入全運狂熱，見證港隊運動員主場出擊。為與市民共慶盛事，憑任何全運會門票，即可換領商戶50 元S現金券。

為進一步點燃全城體育盛事氣氛，信和集團推出連串精彩活動，涵蓋由中國傳統文化至新興運動，其中，今屆全運會首次將「舞龍舞獅」列為群眾賽事項目，信和集團特別於11月1日舉辦「全民迎全運-舞龍舞獅邀請賽 2025」，為一眾參賽者提供切磋技藝、展現實力的舞台，亦讓觀眾可以近距離欣賞中國傳統技藝的精湛；緊接於11月8日舉辦「體操同樂體驗日」，設有4大互動體驗區，讓小朋友在玩樂中發掘體操的樂趣，現場並有專業運動員與教練進行示範及講解，讓參加者感受健美體操的力量與美感。