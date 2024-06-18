信心轉弱｜名日．九肚山爆第一滴血 半新盤蝕得甘 樓價蒸發逾兩成

早前有分析預計本港下半年樓價恐再下跌，樓市前景未明，小業主難免受到影響削弱持貨信心，有部分決定先行止蝕離場。近期二手市場連爆巨額蝕讓成交，當中入伙盤沙田名日．九肚山更出現「第一滴血」，首宗二手分層單位成交即「見紅」，原業主入市3年轉手帳蝕逾「2球」或近25%。

中原梁廣成指，名日．九肚山1座高層E室兩房，實用面積505方呎。原開價約780萬元，終以720萬元易手，減幅60萬元或7.7%，呎價14,257元。原業主於2021年以957.7萬元入市，持貨3年轉售單位帳面損失237.7萬元或約24.8%。