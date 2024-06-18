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地產
2024-06-18 04:30:20
日報

信心轉弱｜名日．九肚山爆第一滴血 半新盤蝕得甘 樓價蒸發逾兩成

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沙田名日九肚山

沙田名日．九肚山首宗二手分層單位成交即屬蝕讓個案。 (資料圖片)

二手樓蝕讓

近期矚目二手蝕讓成交

早前有分析預計本港下半年樓價恐再下跌，樓市前景未明，小業主難免受到影響削弱持貨信心，有部分決定先行止蝕離場。近期二手市場連爆巨額蝕讓成交，當中入伙盤沙田名日．九肚山更出現「第一滴血」，首宗二手分層單位成交即「見紅」，原業主入市3年轉手帳蝕逾「2球」或近25%。

中原梁廣成指，名日．九肚山1座高層E室兩房，實用面積505方呎。原開價約780萬元，終以720萬元易手，減幅60萬元或7.7%，呎價14,257元。原業主於2021年以957.7萬元入市，持貨3年轉售單位帳面損失237.7萬元或約24.8%。

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翻查資料，原業主於2021年入市時享有發展商提供提早付清餘款現金回贈優惠，涉及金額介乎樓價1.5%至3.5%，意味實際蝕幅或少於237.7萬元。

柏蔚山三房套損手逾「5球」

中原林志達指，樓齡5年多的北角柏蔚山本月累錄3宗買賣，包括3座中層G室，實用面積912方呎，三房套連工人套房及露台，向南享山景。原開價1,900萬元，放盤約3個月累減120萬元或6.3%，以1,780萬元獲用家承接，呎價19,518元。原業主於2018年以2,287萬元入市，持貨6年沽出帳面虧損507萬元或約22.2%。

林志達補充，屋苑本月錄10宗租務成交十分活躍，以上址市值租金約5萬元計，新買家若成功租出單位，料享近3.4厘租金回報。

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逸瓏灣8三房套狠劈480萬易主

市場消息指，樓齡約3年的大埔白石角逸瓏灣8，一個實用面積795方呎低層C室，三房套房連工人套設計。4月以1,430萬元放盤，其後降價至980萬元，終以950萬元成交，減幅480萬元或33.6%，呎價11,950元。據悉，原業主於2020年以1,266.9萬元入市，持貨4年轉手帳面貶值316.9萬元或約25%。

即睇沙田名日．九肚山最新資訊(House730)

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