信置旗下新盤連沽6伙 柏瓏系列標售4伙創入伙後三房呎價新高｜一手市況

由信和置業(083)旗下新盤銷情持續熾熱，今日(29日)錄6宗成交，套現逾6,980萬元。
港鐵錦上路站「柏瓏」系列，繼聖誕長假期共沽出7伙後，今日再錄4宗標售成交，全數為三房戶型，單日套現逾5,088萬元。
最高成交總價和成交呎價為「柏瓏II」第1座18樓A2單位，實用面積826方呎，三房一套連工作間(連洗手間) 及儲物室間隔，成交價1,440.99萬元，呎價17,445元，創入伙後三房呎價新高。
市場消息透露，近日項目具內地背景的買家明顯增加，除三房或以上大單位內，細戶型亦被吸引入市。隨著「北部都會區」的發展細節逐步落實，尤其是創科產業布局的藍圖愈見清晰，除了傳統看重三房以上大家庭戶型，近期連投資價值較高的一房細單位，亦吸引了一批看好長線租務前景的內地背景買家入市。
「柏瓏」系列累售1,766伙，累積套現逾154億元。
「柏瓏」分為多期發展，合共提供2,200伙。
另外，將軍澳日出康城第11期「凱柏峰」系列亦有單位呎價逾1.7萬元，屬於「凱柏峰II」第2座(2A)62樓B單位，實用面積719方呎，三房連套房及儲物室間隔，成交價逾1,283萬元，呎價17,847元。
油塘新盤「柏景峰」錄得1宗成交，來自1座25樓A6單位，實用面積402方呎，兩房間隔，成交價逾613萬元，呎價15,272元。
信和置業執行董事田兆源表示，買家預期樓價上升，搶在年底前入市。