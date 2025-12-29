信置旗下新盤連沽6伙 柏瓏系列標售4伙創入伙後三房呎價新高｜一手市況

由信和置業(083)旗下新盤銷情持續熾熱，今日(29日)錄6宗成交，套現逾6,980萬元。

港鐵錦上路站「柏瓏」系列，繼聖誕長假期共沽出7伙後，今日再錄4宗標售成交，全數為三房戶型，單日套現逾5,088萬元。

最高成交總價和成交呎價為「柏瓏II」第1座18樓A2單位，實用面積826方呎，三房一套連工作間(連洗手間) 及儲物室間隔，成交價1,440.99萬元，呎價17,445元，創入伙後三房呎價新高。

市場消息透露，近日項目具內地背景的買家明顯增加，除三房或以上大單位內，細戶型亦被吸引入市。隨著「北部都會區」的發展細節逐步落實，尤其是創科產業布局的藍圖愈見清晰，除了傳統看重三房以上大家庭戶型，近期連投資價值較高的一房細單位，亦吸引了一批看好長線租務前景的內地背景買家入市。

「柏瓏」系列累售1,766伙，累積套現逾154億元。

「柏瓏」分為多期發展，合共提供2,200伙。