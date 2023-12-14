信置財團逾19億中標市建局九龍城盛德街項目 每呎地價不足4700元｜地皮開標

市區重建局今日(14日)公布，九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目由信和置業(083)、招商局置地(978)及鷹君集團(041)合組之公司投得，中標價19.34億元，以可建樓面逾41.4萬方呎計，每方呎樓面地價約4,694元，較市場估值下限約6,000元低約21.8%。若與信置於去年10月投得鄰近的土瓜灣榮光街項目每方呎樓面地價約8,571元相比，相隔約一年大跌約45.2%。

該項目預計提供約640個住宅單位，市建局表示，按照發展合約，中標者須在項目內預留3個位於低層的住宅單位予當局推行原址「樓換樓」計劃。據悉，是次招標條款列明，若未來賣樓收益超過82.5億元，市建局將劃一收取40%分紅。