信置財團逾19億中標市建局九龍城盛德街項目 每呎地價不足4700元｜地皮開標

市區重建局今日(14日)公布，九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目由信和置業(083)、招商局置地(978)及鷹君集團(041)合組之公司投得，中標價19.34億元，以可建樓面逾41.4萬方呎計，每方呎樓面地價約4,694元，較市場估值下限約6,000元低約21.8%。若與信置於去年10月投得鄰近的土瓜灣榮光街項目每方呎樓面地價約8,571元相比，相隔約一年大跌約45.2%。
該項目預計提供約640個住宅單位，市建局表示，按照發展合約，中標者須在項目內預留3個位於低層的住宅單位予當局推行原址「樓換樓」計劃。據悉，是次招標條款列明，若未來賣樓收益超過82.5億元，市建局將劃一收取40%分紅。
信置副主席黃永光表示，集團對香港及國家發展前景充滿信心，全力支持。項目位置優越，靜中帶旺，簇擁九龍中部優質中小學校網，盡佔地利。區內發展成熟，鄰近宋王臺及土瓜灣地鐵站，交通四通八達，配套齊全，為集團的土地儲備增添一幅上佳的地皮。
該項目於8月底合共收到32份合作發展意向書，其後於上月16日截標，合共接獲最少6份標書，入標財團包括新鴻基地產(016)、新世界發展(017)、嘉華國際(173)、會德豐地產等；而信置夥拍招商局置地及鷹君合資入標。綜合市場資訊，該項目估值介乎約24.9億至29億元，每方呎樓面地價約6,000至7,000元。