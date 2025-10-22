信置黃永光：旗下物業會研究轉作學生宿舍 投地 「要審慎理財計好數」

新一份《施政報告》鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店和其他商廈，增加學生宿舍供應。信和置業(083)主席黃永光表示，支持政府打造「留學香港」品牌，確實對學生宿舍有需求。他稱，集團旗下商廈目前出租率相對健康，若然新項目會研究轉為學生宿舍的可行性。現時位於中環結志街33號租賃項目「ONE CENTRAL PLACE」亦吸引不少內地、外國學生承租。
信和置業資產管理董事蔡碧林指，樂見政府放寬彈性予地產商去研究轉做學生宿舍，集團認為是個商機，有與不同大學機構進行商討，亦會四出物色適合的目標去發展學生宿舍。
另外，集團酒店業務房租表現，信和置業財務總監兼聯席董事周承雯稱，面對訪港內地旅客模式有所轉變，集團會根據旅客需要，透過小紅書、微信等去尋找客源，從而獲得合適價錢，有助利好出租率，未來會研究用不同科技去幫助，加上受惠經濟復甦，相信房租會得到提升。
接任主席後「最重要是穩健、穩陣」
黃永光於今年8月底開始執掌信置系，指出集團每年會穩定派息，亦會確保投資項目對公司及股東有利，亦有提及父親黃志祥提點、教導要審慎理財，「一定要審慎理財，所以真的要計數，最重要是穩健、穩陣。」
港鐵(066)就屯門第16區站第1期物業發展項目將於下月5日截標，黃永光稱，集團作為地產商，「大大小小項目我哋都會研究，當然要計好自己數」。集團看好屯門區，今年8月以10.89億元投得上述地盤附近的海珠路住宅地，相信約5年後港鐵屯門南延線第16區站落成啟用，交通將會更方便，具有一定的發展潛力，會研究入標。