信置黃永光：旗下物業會研究轉作學生宿舍 投地 「要審慎理財計好數」

新一份《施政報告》鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店和其他商廈，增加學生宿舍供應。信和置業(083)主席黃永光表示，支持政府打造「留學香港」品牌，確實對學生宿舍有需求。他稱，集團旗下商廈目前出租率相對健康，若然新項目會研究轉為學生宿舍的可行性。現時位於中環結志街33號租賃項目「ONE CENTRAL PLACE」亦吸引不少內地、外國學生承租。

信和置業資產管理董事蔡碧林指，樂見政府放寬彈性予地產商去研究轉做學生宿舍，集團認為是個商機，有與不同大學機構進行商討，亦會四出物色適合的目標去發展學生宿舍。