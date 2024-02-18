信置龍年部署推4項目 全為鐵路概念盤 ONE CENTRAL PLACE季內出擊｜新盤2024

踏入龍年，發展商部署新一年推盤大計。信和置業(083)執行董事田兆源表示，集團今年部署推售4個全新項目，合共涉及1,961伙，全為鐵路概念盤，當中最快登場為中環「One Central Place」，提供121伙，有望季內出擊。

至於其他項目包括元朗錦上路站「柏瓏III」、油塘通風樓物業發展項目，以及黃竹坑站港島南岸第4B期「海盈山」第2期，分別提供680、792及368伙。

今年看好豪宅市場

田兆源指，近日市場連錄多宗大額成交，可見買家對香港充滿信心，今年較為睇好豪宅市場，而集團與中電(002)合作發展、已屆現樓的何文田加多利山豪宅項目「ST. GEORGE'S MANSIONS」預計短期內有新消息公布。