信置龍年部署推4項目 全為鐵路概念盤 ONE CENTRAL PLACE季內出擊｜新盤2024

踏入龍年，發展商部署新一年推盤大計。信和置業(083)執行董事田兆源表示，集團今年部署推售4個全新項目，合共涉及1,961伙，全為鐵路概念盤，當中最快登場為中環「One Central Place」，提供121伙，有望季內出擊。
至於其他項目包括元朗錦上路站「柏瓏III」、油塘通風樓物業發展項目，以及黃竹坑站港島南岸第4B期「海盈山」第2期，分別提供680、792及368伙。
今年看好豪宅市場
田兆源指，近日市場連錄多宗大額成交，可見買家對香港充滿信心，今年較為睇好豪宅市場，而集團與中電(002)合作發展、已屆現樓的何文田加多利山豪宅項目「ST. GEORGE'S MANSIONS」預計短期內有新消息公布。
「維港滙III」將開放全新現樓示範單位
信和置業集團聯席董事楊文稱，市場預期美國今年將會減息，留意到不少聲音希望政府為樓市「撤辣」，期望《財政預算案》會為樓市帶來好消息。他續稱，集團積極推售現樓項目，其中西南九龍「維港滙」迄今已累售1,083伙，連車位套現逾183億元。單計今年以來已售出13伙，套現逾2.8億元，另透露「維港滙III」將會開放全新現樓示範單位。他預計，樓市今年將平穩健康發展，成交量會增加，特別看好豪宅及鐵路盤。