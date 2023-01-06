信貸評級影響按揭申請？　

信貸評級欠佳 銀行拒批 按揭

銀行在處理客戶的按揭申請時，都會先查閱申請人的信貸報告，如信貸評級欠佳，銀行便有機會拒絕批出按揭，又或不會批出最優惠的按揭條款。信貸報告不單會影響你的按揭申請，亦會影響你申請其他貸款及信用卡等服務。其實只要你曾經申請信用卡、分期付款或其他貸款等服務，你便相當於在「環聯」開了個人信貸帳戶，而環聯會根據你的個人理財習慣，如借款及還款情況、是否有拖延及欠款等，通過量化計算作出評分，當你日後再申請其他如信用卡、分期付款及貸款等時，相關評級將成為服務供應商審批時的參考資料。

信貸評分由A級至J級共有10個級別，以A級為最好，其中D至F級為一般，F級或以下則屬於表現欠佳甚至瀕臨破產，如信貸評級為F或以下級別，財務機構在審批其新服務申請時便會十分審慎。在計算信貸評級時，環聯會參考個人約6個月信貸活動紀錄，包括信貸組合、過往信貸紀錄等資料，如過往是否每次都準時還款、是否只償還最低還款額、信用卡使用情況和信貸餘額等，甚至有多家公司/機構曾查詢你的信貸記錄，都會影響評級狀況。如經常延期還款甚至欠費，都會拖低信貸評分。

即時還清欠款不會改善「欠佳」評級

然而就算沒有任何借貸及欠款，平時只用現金交收，但信貸評分可能亦不會高。因為你只用現金，財務機構難以評估財務狀況，故未必會給予優良評分。因此平日可以使用信用卡或貸款，最重要是於限期前清還欠款，便可以保持良好信貸記錄。如本身信貸評級欠佳，難以在短時間「洗底」，就算你將所有欠債一次清還，亦無助提升評分。想擁有良好信貸評級，必須要靠長時間的準時還款才可以提升評分，所以如你有意置業及申請按揭，最好可以提3-6個月，先查閱自己的信貸報告，萬一評分欠佳亦有時間去補救。

如有為親人申請附屬卡者，則要注意就算自己準時還款，但如附屬卡有欠款，主卡持有人的信貸評級同樣會被降低。另外，如有多張信用卡，可取消不常用的信用卡，又或經常檢查信用卡帳戶，如發現有不尋常交易，便要立即報告及求助。你亦可自費向環聯申請查閱個人信貸報告。

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