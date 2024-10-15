個別單位提價2% Blue Coast II 收5000票再添食

樓市焦點落在一手，長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」昨日(14日)加推3號價單共60伙，折實平均呎價22,404元，個別單位提價約2%。市場消息指，項目4天(11日至14日)累收約5,000票，以現時推出3張價單共296伙計算，超額認購逾15倍；預計最快本周末開售。
若對比項目首兩張價單折實平均呎價21,526元及21,876元，新價單分別高4.1%及2.4%。是次加推包括23伙兩房及37伙三房，實用面積474至802方呎。扣除最高14%折扣後，折實價939.6萬至1,871.9萬元，折實呎價19,373至24,034元。入場單位為5座6樓G室兩房，實用面積485方呎，折實價939.6萬元，折實呎價19,373元。三房入場單位為5座6樓D室，實用面積770方呎，折實價1,519.9萬元，折實呎價19,739元。
長實營業部首席經理郭子威指，最快今日(15日)公布銷售安排，預計本周末開售，正與合作夥伴商討推售單位數目，又透露不排除之後加推單位再向上調整價格，空間有約5%至10%。長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，項目示範單位於3日錄3.5萬人次參觀，隨著有意認購三房客人持續增加，加上港島區此類單位新供應少，故是次加推更多三房應市。
緹外花園大宅1.71億沽
豪宅交投活躍，嘉里建設(683)旗下九龍龍駒道3號現樓「緹外」昨招標售出第2座地下B室花園大宅，實用面積4,057方呎，四房四套房另加雙工人房間隔，連1個車位以1.71億元成交，呎價約42,149元，為該盤第5宗花園大宅成交。
嘉里指，「緹外」自去年11月起，連續12個月「月月有成交」。該盤今年計已錄22宗交投，套現逾75億元；開售迄今累沽27伙，總成交金額約88億元。