個別單位提價2% Blue Coast II 收5000票再添食

樓市焦點落在一手，長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」昨日(14日)加推3號價單共60伙，折實平均呎價22,404元，個別單位提價約2%。市場消息指，項目4天(11日至14日)累收約5,000票，以現時推出3張價單共296伙計算，超額認購逾15倍；預計最快本周末開售。

若對比項目首兩張價單折實平均呎價21,526元及21,876元，新價單分別高4.1%及2.4%。是次加推包括23伙兩房及37伙三房，實用面積474至802方呎。扣除最高14%折扣後，折實價939.6萬至1,871.9萬元，折實呎價19,373至24,034元。入場單位為5座6樓G室兩房，實用面積485方呎，折實價939.6萬元，折實呎價19,373元。三房入場單位為5座6樓D室，實用面積770方呎，折實價1,519.9萬元，折實呎價19,739元。