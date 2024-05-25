倫敦新盤The Founding在港推售 690萬入場(多圖)｜海外物業

英國發展商British Land委託仲量聯行及第一太平戴維斯於香港推出在Canada Water發展的最新一期住宅項目The Founding，提供186個開放式、一房、兩房及三房零碳排放住宅單位，面積由498至1,256方呎。The Founding的第1期住宅單位將於今年冬季落成，入場費由70.4萬英鎊(約690萬港元)起。

The Founding樓高35層，由著名建築師Allies and Morrison設計；該項目的6樓、29樓及32樓均設有三個獨立且別緻的空中花園，茂密的園林設計以熱帶雨林為靈感。大廈內的住宅樓層間設有住客會所，提供居家工作及社交空間，更附設可供私人聚會及娛樂的靈活空間。

The Founding旗艦住宅內的寬敞開放式單位，透過大型金屬窗框的窗戶和私人露台把倫敦獨特的廣闊景觀引入眼簾。單位的室內裝飾由屢獲殊榮的設計工作室Conran and Partners精心設計，運用經打磨的不銹鋼、啞光飾面的鐵器、拋光混凝土風格的工作枱及歐洲橡木地板打造細節，以反映該地區在18、19世紀作為前航運、木材中心及一個工作碼頭的豐富歷史背景。