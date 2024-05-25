倫敦新盤The Founding在港推售 690萬入場(多圖)｜海外物業

英國發展商British Land委託仲量聯行及第一太平戴維斯於香港推出在Canada Water發展的最新一期住宅項目The Founding，提供186個開放式、一房、兩房及三房零碳排放住宅單位，面積由498至1,256方呎。The Founding的第1期住宅單位將於今年冬季落成，入場費由70.4萬英鎊(約690萬港元)起。
The Founding樓高35層，由著名建築師Allies and Morrison設計；該項目的6樓、29樓及32樓均設有三個獨立且別緻的空中花園，茂密的園林設計以熱帶雨林為靈感。大廈內的住宅樓層間設有住客會所，提供居家工作及社交空間，更附設可供私人聚會及娛樂的靈活空間。
The Founding旗艦住宅內的寬敞開放式單位，透過大型金屬窗框的窗戶和私人露台把倫敦獨特的廣闊景觀引入眼簾。單位的室內裝飾由屢獲殊榮的設計工作室Conran and Partners精心設計，運用經打磨的不銹鋼、啞光飾面的鐵器、拋光混凝土風格的工作枱及歐洲橡木地板打造細節，以反映該地區在18、19世紀作為前航運、木材中心及一個工作碼頭的豐富歷史背景。
Canada Water站距離樓盤僅1分鐘路程
British Land住宅銷售部主管Simon Capp表示，去年推出The Founding後，不斷接獲不少資深買家對項目表達興趣及予以肯定。The Founding為Canada Water十年發展計劃的第1期住宅項目，帶來投資此理想地方的難得機會，銷售反應充分反映買家肯定其價值。他補充，位於Zone 2的Canada Water往來中倫敦各處均極為便捷，距離樓盤僅1分鐘路程的Canada Water站，擁有一流的交通網絡。
仲量聯行亞太區國際住宅部主管黃嘉欣稱，「15分鐘生活圈」的概念愈來愈受歡迎，不少買家均希望綠化空間、工作地方、零售、餐廳及學校均近在咫尺，Canada Water的整體規劃因而備受市場期待。買家愈來愈重視方便程度，並以此作為優先考慮的因素，自然被在一個正不斷發展的社區的生活概念所吸引。此社區擁有四通八達的交通網絡，住客設施亦一應俱全，因此，市場對能滿足這些各式各樣需要的The Founding極感興趣。
關於Canada Water Masterplan
Canada Water的發展藍圖為British Land夥拍 AustralianSuper合作發展，各佔一半權益，聯同Southwark市議會合力打造倫敦的全新市中心。
該發展項目佔地53英畝，為混合式發展，將提供約200萬方呎的工作空間以可容納2萬名勞動人口，以及面積約100萬方呎的零售、休閒、娛樂、教育及社區空間，約3,000個全新住宅單位，當中35%的單位為可負擔的住宅。
發展商也將福祉列入整體的規劃藍圖及建造支持低碳生活的建築，該項目更會建造12英畝的全新開放空間，包括佔地3.5英畝的公園、新城鎮廣場、倫敦100年來第一條全新商業街以及16條新街道。該整體規劃於2019年底獲得許可，2022年3月British Land與澳洲最大型的會員獲利退休基金AustralianSuper 組成權益各佔一半的財團，提供額外資金，以加快主要的重建計劃，第1期發展預計將於今年第三季落成。