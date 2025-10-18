倫敦County Hall Kingston來港推售264伙 入場價48萬英鎊起 (多圖)｜海外樓市

「County Hall Kingston」由著名建築師事務所Rolee Judd Architects打造，共建有2幢住宅大廈，樓高4至6層。是次推售的單位包括開放式、一房、兩房、三房及複式單位，面積介乎403至1,852方呎，部分單位更可飽覽泰晤士河全景，坐擁宜人景致。

著名英國發展商London Square發展，坐落於倫敦皇家京士頓區的住宅項目「County Hall Kingston」，坐擁二級歷史建築魅力與泰晤士河畔景致，委任仲量聯行為銷售代理，在港隆重推出264伙全新住宅單位，售價由480,000英鎊起（約501萬港元），預計於2027年秋季起陸續交樓。

住戶更可專享名為「1893會所」的尊貴設施，包括24小時禮賓服務、健身室、私人影院、品酒室及遊戲室等，並設有私人庭院，為住戶提供全方位奢華生活體驗。

項目所在京士頓區以其卓越教育資源聞名，周邊匯聚多所頂尖學府，步行2分鐘即達京士頓大學，區內更擁有眾多獲Ofsted評級「優秀」的中小學校，包括著名的Tiffin School和The Tiffin Girls' School，為子女提供一條龍的優質教育途徑，成為注重子女教育的家庭的理想居所。

「County Hall Kingston」地理位置優越，交通便利。徒步16分鐘直達South Western Main Line的京士頓鐵路站，快車16分鐘可到倫敦Waterloo；前往M25高速公路亦僅需短暫車程。倫敦希斯魯機場可於30分鐘內到達。項目坐落京士頓市中心核心地帶，周邊生活配套完善。步行10分鐘可至擁有800年歷史的京士頓市集，8分鐘即可抵達里奇蒙公園，盡享都市便利與自然景致。