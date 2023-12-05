催谷銷情｜新西兩新盤減價 OMA削14%

新盤接連增加優惠及回贈力谷銷情，新界西連番有項目「減價」吸客。其中永泰地產(369)旗下屯門現樓新盤「OMA by the Sea」昨突更新價單，除直接減樓價及送車位外，更新增人才付款優惠，令單位變相減價14%。
「OMA by the Sea」將3伙售價直接下調3.5%至4.6%，涉及單位為實用面積772至828方呎，全屬兩房一套戶型；並增「優秀人才現金付款計劃」，買家可免費獲贈一個車位，可享18%直減折扣，連同原有2%折扣，合共最高20%，較原先採用「90天現金付款計劃」最高折扣11.5%，多8.5個百分點。
以第1座9樓A2室為例，原先售價1,340.7萬元，扣除最高11.5%折扣，折實價約1,186.52萬元；更新後售價1,279.2萬元，下調約4.6%，扣除最高20%折扣，折實價約1,023.36萬元，即變相減價163.16萬元或約13.8%。
「滙都I」推限時回贈 最多15%
泛海國際(129)元朗洪水橋「滙都I」日前亦更新價單，涉及116伙，包括上調兩項現金付款計劃的基礎折扣0.5%，至最新14.5%和13.5%；同時新增限時現金回贈，買家若於本月31日前入市，可享最多樓價15%回贈，變相減價吸客。買家若選用建築期付款，發展商增設樓價指數掛鈎回贈，上限為樓價5%。
「瑜一」扒逆水 預告或削優惠
市區鐵路新盤夥拍代理推置業優惠，由即日起至本月31日，經中原地產購入由華懋集團與港鐵(066)合作的何文田「瑜一」的首6名買家，可獲贈2.8萬元白色聖誕旅遊禮券，優惠總值16.8萬元。華懋集團銷售總監封海倫表示，「瑜一」自3月開售迄今累沽438伙，套現逾75億元，料於明年底落成現樓，計劃農曆年後將部分單位留待現樓發售，尤其前排享維港景觀，並有機會削減付款辦法優惠或備用按揭貸款成數。她稱，集團今年總銷售金額已超過92.6億元，期望年內可突破100億元大關。