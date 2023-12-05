催谷銷情｜新西兩新盤減價 OMA削14%

新盤接連增加優惠及回贈力谷銷情，新界西連番有項目「減價」吸客。其中永泰地產(369)旗下屯門現樓新盤「OMA by the Sea」昨突更新價單，除直接減樓價及送車位外，更新增人才付款優惠，令單位變相減價14%。

「OMA by the Sea」將3伙售價直接下調3.5%至4.6%，涉及單位為實用面積772至828方呎，全屬兩房一套戶型；並增「優秀人才現金付款計劃」，買家可免費獲贈一個車位，可享18%直減折扣，連同原有2%折扣，合共最高20%，較原先採用「90天現金付款計劃」最高折扣11.5%，多8.5個百分點。

以第1座9樓A2室為例，原先售價1,340.7萬元，扣除最高11.5%折扣，折實價約1,186.52萬元；更新後售價1,279.2萬元，下調約4.6%，扣除最高20%折扣，折實價約1,023.36萬元，即變相減價163.16萬元或約13.8%。

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