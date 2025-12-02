傲玟單月沽12伙 租客租轉買特色戶呎價逾3萬成交｜何文田新盤

一手交投氣氛至年尾仍然熾熱，原屬高銀金融前主席潘蘇通私人持有，其後被接管的何文田「傲玟」，單月錄得12宗成交，涉資約3.26億元，每宗成交價介乎約1,567萬至約5,853萬元，呎價近21,800元。

上月最新成交單位實用面積介乎848至2,251方呎，屬兩房戶至特色戶型，成交價約1,567.1萬至約5,852.6萬元，呎價約17,300元至約30,770元。

當中，第3座29樓C室特色戶，成交價近5,470.6萬元連一個車位，若以單位實用面積1,778方呎計，呎價30,768元。買家原本為同屋苑租客，屬轉租為買個案。另外，同屬特色戶位於第2座地下連1樓C室花園特色戶，實用面積2,251方呎連990方呎花園，成交價為5,852.6萬元，呎價約26,000元，為月内成交價最高的單位。