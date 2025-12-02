熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 立法會選舉2025 網上熱話 聖誕2025 高市早苗 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-12-02 19:00:16

傲玟單月沽12伙 租客租轉買特色戶呎價逾3萬成交｜何文田新盤

分享：
傲玟單月沽12伙 租客租轉買特色戶呎價逾3萬成交｜何文田新盤

傲玟單月沽12伙，涉資約3.26億元。

一手交投氣氛至年尾仍然熾熱，原屬高銀金融前主席潘蘇通私人持有，其後被接管的何文田「傲玟」，單月錄得12宗成交，涉資約3.26億元，每宗成交價介乎約1,567萬至約5,853萬元，呎價近21,800元。

上月最新成交單位實用面積介乎8482,251方呎，屬兩房戶至特色戶型，成交價約1,567.1萬至約5,852.6萬元，呎價約17,300元至約30,770元。

當中，第329C室特色戶，成交價近5,470.6萬元連一個車位，若以單位實用面積1,778方呎計，呎價30,768元。買家原本為同屋苑租客，屬轉租為買個案。另外，同屬特色戶位於第2座地下連1C室花園特色戶，實用面積2,251方呎連990方呎花園，成交價為5,852.6萬元，呎價約26,000元，為月内成交價最高的單位。

adblk5

「傲玟」其示範單位於上月錄得超過300組客人參觀，促成單月沽出12伙分層單位，套現約3.26億元，當中不乏大手買家續購個案。項目開售至今賣出202伙，佔全盤401伙逾50%。自20239月中重新推出市場發售，至今累積套現超過53，平均呎價逾2.2

「傲玟」位處何文田傳統豪宅區，屬34號校網；項目由6幢分層住宅大廈組成，提供401伙，實用面積介乎8236,600方呎，大部分單位為全套房設計，層與層之間最高達3.5米。

即睇何文田傲玟最新資料 (House730)

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 