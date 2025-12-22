傲玟本月首三周沽11伙 本地客斥4232萬掃2伙｜何文田新盤

12月一手住宅買賣市況造好，其中原屬高銀金融前主席潘蘇通私人持有，其後被接管的何文田「傲玟」，於月內錄得超過300組客人參觀，首三周速成11宗成交，涉資近2.47億元。當中不乏大手客捧場，成交2伙單位，金額達4,231.9萬元。
本月首三星期的最新成交單位實用面積介乎848至1,388方呎，屬兩房至三房戶間隔，成交價約1,526萬至約2,870萬元，呎價約17,200元至約22,900元。當中，成交價最高單位為3座19樓B室，實用面積1,255方呎，三房三套單位連一車位，成交價為2,870萬元，呎價約22,868元。
另有市場消息指，其中2伙單位由同一本地買家購入，因看好九龍傳統豪宅地段的保值能力，故斥資約4,232萬元購入2伙單位，包括1伙1,255呎三房三套戶型，以及1伙934方呎兩房兩套戶型，將作自住及長線收租用途。
「傲玟」開售累售211伙，佔全盤401伙近53%，套現超過63億元。自2023年9月中重新推出市場發售，至今累積成交逾54億元，平均呎價逾2.2萬元。
「傲玟」位處何文田傳統豪宅區，屬34號校網；項目由6幢分層住宅大廈組成，提供401伙，實用面積介乎823至6,600方呎，大部分單位為全套房設計，層與層之間最高達3.5米。