傲玟本月首三周沽11伙 本地客斥4232萬掃2伙｜何文田新盤

12月一手住宅買賣市況造好，其中原屬高銀金融前主席潘蘇通私人持有，其後被接管的何文田「傲玟」，於月內錄得超過300組客人參觀，首三周速成11宗成交，涉資近2.47億元。當中不乏大手客捧場，成交2伙單位，金額達4,231.9萬元。

本月首三星期的最新成交單位實用面積介乎848至1,388方呎，屬兩房至三房戶間隔，成交價約1,526萬至約2,870萬元，呎價約17,200元至約22,900元。當中，成交價最高單位為3座19樓B室，實用面積1,255方呎，三房三套單位連一車位，成交價為2,870萬元，呎價約22,868元。