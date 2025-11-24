傲玟沽4伙套現逾1.2億 內地投資客斥4781萬加碼買多2伙｜何文田新盤

近期內地投資者及移民人士積極入市置業，原屬高銀金融前主席潘蘇通私人持有，其後被接管的何文田「傲玟」，單日錄得4宗成交，涉資逾1.2億元，每宗成交價介乎1,800萬至5,470.64萬元，其中特色戶成交呎價逾3萬元。
第3座8樓B室及第3座9樓B室，同屬實用面積1,255方呎，獲同一組買家以2,384萬及2,397萬元購入，成交呎價18,996及19,100元。買家為內地長線收租投資者，之前已購入「傲玟」單位，在再參觀其他樓盤後，覺得項目始終性價比最高，決定加碼購入多2伙。
此外，「傲玟」第3座10樓C室屬兩房兩套房戶型，實用面積934方呎，以1,800萬元售出，呎價19,272元。據悉，買家為優秀入境計劃移民人士，由廣東省移居香港為下一代教育選擇何文田區居住。
特色戶連車位逾5470萬成交
至於同屋苑第3座29樓C室特色戶，成交價5,470.64萬元連一個車位，單位實用面積1,778方呎，呎價30,768元。買家原本租住於「傲玟」，考慮在香港定居後再購置物業，惟參觀其他樓盤及居住在「傲玟」後，喜歡屋苑私隱度高，交通及生活配套便利，決定出手購入特色戶自用。
「傲玟」位處何文田傳統豪宅區，屬34號校網；項目由6幢分層住宅大廈組成，提供401伙，實用面積介乎823至6,600方呎，大部分單位為全套房設計，層與層之間最高達3.5米。