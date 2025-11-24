傲玟沽4伙套現逾1.2億 內地投資客斥4781萬加碼買多2伙｜何文田新盤

近期內地投資者及移民人士積極入市置業，原屬高銀金融前主席潘蘇通私人持有，其後被接管的何文田「傲玟」，單日錄得4宗成交，涉資逾1.2億元，每宗成交價介乎1,800萬至5,470.64萬元，其中特色戶成交呎價逾3萬元。

第3座8樓B室及第3座9樓B室，同屬實用面積1,255方呎，獲同一組買家以2,384萬及2,397萬元購入，成交呎價18,996及19,100元。買家為內地長線收租投資者，之前已購入「傲玟」單位，在再參觀其他樓盤後，覺得項目始終性價比最高，決定加碼購入多2伙。