傲玟獲大手客群掃5伙 套現逾1.73億｜何文田新盤

12月聖誕節長假期前後，一手交投依然活躍，原屬高銀金融前主席潘蘇通私人持有，其後被接管的何文田「傲玟」，昨日（29日）再錄大手客群成交5伙單位，涉資近約1.73億元。
成交單位的實用面積介乎1,251至1,427方呎，全屬三房戶間隔，成交價約3,125萬至約3,628萬元，呎價約24,870至約25,423元。當中成交金額最高之單位為7座19樓B室，實用面積1,427方呎，三房三套間隔，連一車位計算成交價達3,628萬元，呎價約25,423元。
「傲玟」項目總經理張詩韻表示，是次客群為早前同屋苑買家及其親友，屬續購案例之一，反映項目在何文田區内持續受市場青睞。又指是次成交單位加價幅度介乎約3.5%至約5.5%，並強調價格對比同區新盤仍然屬於低水，相信未來有進一步加價空間。
項目高級銷售經理曾家進表示，本月一手市場仍然暢旺，項目於月內錄得超過350組客人參觀，反應正面並有進一步洽談個案，銷售團隊會因應市場反應不時推出更多單位滿足買家需求。
「傲玟」開售累售220伙，佔全盤401伙近55%，套現超過66億元。自2023年9月中重新推出市場發售，至今累積成交近逾57億元，平均呎價逾2.2萬元。