傲玟獲大手客群掃5伙 套現逾1.73億｜何文田新盤

12月聖誕節長假期前後，一手交投依然活躍，原屬高銀金融前主席潘蘇通私人持有，其後被接管的何文田「傲玟」，昨日（29日）再錄大手客群成交5伙單位，涉資近約1.73億元。

成交單位的實用面積介乎1,251至1,427方呎，全屬三房戶間隔，成交價約3,125萬至約3,628萬元，呎價約24,870至約25,423元。當中成交金額最高之單位為7座19樓B室，實用面積1,427方呎，三房三套間隔，連一車位計算成交價達3,628萬元，呎價約25,423元。

「傲玟」項目總經理張詩韻表示，是次客群為早前同屋苑買家及其親友，屬續購案例之一，反映項目在何文田區内持續受市場青睞。又指是次成交單位加價幅度介乎約3.5%至約5.5%，並強調價格對比同區新盤仍然屬於低水，相信未來有進一步加價空間。