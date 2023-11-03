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地產
2023-11-03 18:00:00

傲玟示範單位｜戶戶設私人電梯大堂兼擁逾200呎客廳 享3.5米特高樓底｜多圖

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傲玟示範單位｜戶戶設私人電梯大堂兼擁逾200呎客廳 享3.5米特高樓底｜多圖

傲玟示範單位｜戶戶設私人電梯大堂兼擁逾200呎客廳 享3.5米特高樓底｜多圖

原屬高銀金融(530)前主席潘蘇通私人持有、現由羅兵咸永道會計師事務所接管的何文田現樓新盤「傲玟」開放現樓第2座及第618樓單位，實用面積介乎8781,425方呎，戶型包括兩房兩套、三房兩套及三房全套間隔，所有單位擁有3.5米特高樓底，以及私人電梯大堂。

↓↓傲玟示範單位｜第218樓A室三房單位↓↓

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項目戶型間隔寬敞實用，方正的客廳設計即使是最細戶型的單位亦擁有超過200方呎的客廳空間，住戶可擺放各式各樣家具。客廳相連的露台採用落地玻璃趟門設計，提高戶採光度，配上高樓底設計，大大加強空間感之餘，窗外怡人景色更一覽無遺，感覺份外開揚。

↓↓傲玟示範單位｜第218樓B室三房單位↓↓

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單位設備方面，所有單位均配備如GaggenauKaldeweiHansgrohe 等歐洲著名品牌設備；廚房亦配備Gaggenau煤氣及電磁煮食爐、洗碗碟機、微波焗爐、蒸爐等，示範單位中的三房全套單位更附設Gaggenau名牌紅酒櫃；另各單位的浴室更配備Panasonic浴室寶。

↓↓傲玟示範單位｜第218樓C室三房單位↓↓

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「傲玟」位處何文田常盛街17號，項目設有6座住宅大廈，共提供401伙，標準戶設兩房及三房戶型，實用面積848至1,447方呎，近九成單位為全套房間隔。同時設有26個特色單位包括連平台單位、大平層、 花園複式、連平台、天台及/或泳池的複式及三複式單位。

即睇何文田傲玟最新資料 (House730)

↓↓傲玟示範單位｜第618樓D↓↓

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