傲玟示範單位｜戶戶設私人電梯大堂兼擁逾200呎客廳 享3.5米特高樓底｜多圖

原屬高銀金融(530)前主席潘蘇通私人持有、現由羅兵咸永道會計師事務所接管的何文田現樓新盤「傲玟」開放現樓第2座及第6座18樓單位，實用面積介乎878至1,425方呎，戶型包括兩房兩套、三房兩套及三房全套間隔，所有單位擁有3.5米特高樓底，以及私人電梯大堂。 ↓↓傲玟示範單位｜ 第2 座 18 樓A 室三房單位 ↓↓

項目戶型間隔寬敞實用，方正的客廳設計即使是最細戶型的單位亦擁有超過200方呎的客廳空間，住戶可擺放各式各樣家具。客廳相連的露台採用落地玻璃趟門設計，提高戶採光度，配上高樓底設計，大大加強空間感之餘，窗外怡人景色更一覽無遺，感覺份外開揚。 ↓↓傲玟示範單位｜ 第2 座 18 樓B 室三房單位 ↓↓

單位設備方面，所有單位均配備如Gaggenau、Kaldewei、Hansgrohe 等歐洲著名品牌設備；廚房亦配備Gaggenau煤氣及電磁煮食爐、洗碗碟機、微波焗爐、蒸爐等，示範單位中的三房全套單位更附設Gaggenau名牌紅酒櫃；另各單位的浴室更配備Panasonic浴室寶。 ↓↓傲玟示範單位｜ 第2 座 18 樓C 室三房單位 ↓↓