傲玟連沽3伙 中港商人鍾情特式戶斥7780萬買入｜何文田新盤

原屬高銀金融前主席潘蘇通私人持有，其後被接管的何文田「傲玟」兩日連錄 3宗成交，總成交額逾1.36億元，買家來自不同背景，包括居港一段時間的高才通人士及澳門商人等。
成交的複式單位為第1座28及29樓C室，屬四房間隔單位，成交價7,786.73萬元，實用面積2,422方呎，呎價32,150元。整個傲玟只有26伙特式單位，其中9伙已售出，所以單位相當矜罕。據悉，買家為中港商人，已參觀區內物業一段時間，特別鍾情「傲玟」的特式戶，因私穩度高，享有獨立電梯大堂，又備有內置樓梯直達戶外天台，可以招呼親朋好友及其栽種心愛㨁物，故斥資購入心頭好。
另外2宗成交單位，其中為第1座 9樓 A 室。同屬三房三套房間隔，單位實用面積1,445方呎，成交價3,330萬元，呎價23,045元。據悉。買家為澳門商人，公司設於九龍區，喜歡傲玟位處九龍核心，上班及孩子上學都十分方便。
以及第6座 2樓A室三房三套房單位，面向內園泳池景，實用面積 1,372方呎，成交價2,483.3萬元，呎價18,100元。買家為高才通移港人士，初來港時租住九龍大型屋苑物業，習慣香港生活後，決定選購傲玟，鍾情何文田區 生活氛圍，衣食住行皆有質素，決選擇居於此。
「傲玟」位處何文田傳統豪宅區，屬34號校網；項目由6幢分層住宅大廈組成，提供401伙，實用面積介乎823至6,600方呎，大部分單位為全套房設計，層與層之間最高達3.5米。