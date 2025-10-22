傲玟連沽3伙 中港商人鍾情特式戶斥7780萬買入｜何文田新盤

原屬高銀金融前主席潘蘇通私人持有，其後被接管的何文田「傲玟」兩日連錄 3宗成交，總成交額逾1.36億元，買家來自不同背景，包括居港一段時間的高才通人士及澳門商人等。

成交的複式單位為第1座28及29樓C室，屬四房間隔單位，成交價7,786.73萬元，實用面積2,422方呎，呎價32,150元。整個傲玟只有26伙特式單位，其中9伙已售出，所以單位相當矜罕。據悉，買家為中港商人，已參觀區內物業一段時間，特別鍾情「傲玟」的特式戶，因私穩度高，享有獨立電梯大堂，又備有內置樓梯直達戶外天台，可以招呼親朋好友及其栽種心愛㨁物，故斥資購入心頭好。