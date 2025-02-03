傲玟重推迄今累沽118伙 開放全新精裝示範單位(有圖)｜何文田新盤

原屬高銀金融(530)前主席潘蘇通私人持有、現由羅兵咸永道會計師事務所接管的何文田「傲玟」自2023年9月重新推售迄今，累積售出共118伙，套現逾32.15億元，平均成交呎價21,993元。上年度項目共售出59伙，套現逾17.56億元，平均成交呎價22,760元。當中成交金額及呎價最高的單位為第2座28及29樓C室，為頂層複式四房三套間隔，實用面積2,398方呎，成交金額7,700萬元，呎價32,110元。
至於今年度僅一個月內已售出3伙，套現逾1億元，平均成交呎價24,657元。當中成交金額及呎價最高的單位為第6座21樓C室，為頂層複式四房三套間隔，實用面積1,690方呎，成交金額4,779.32萬元，呎價28,280元。
金鋑有限公司代表莊日杰表示，「傲玟」地段優越，周邊配套完善，坐擁交通優勢及名校網絡，自2023年重新以招標形式推售現樓以來，市場反應理想，相信今年將續有成交。項目已開放全新精裝示範單位，並作出新一輪銷售部署。
「傲玟」位處何文田常盛街17號，設有6座住宅大廈，提供401伙，間隔包括兩房兩套、三房兩套及三房全套間隔，同時設有26個特色單位包括連平台單位、大平層、花園複式、連平台、天台及/或泳池的複式及三複式單位。