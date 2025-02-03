傲玟重推迄今累沽118伙 開放全新精裝示範單位(有圖)｜何文田新盤

原屬高銀金融(530)前主席潘蘇通私人持有、現由羅兵咸永道會計師事務所接管的何文田「傲玟」自2023年9月重新推售迄今，累積售出共118伙，套現逾32.15億元，平均成交呎價21,993元。上年度項目共售出59伙，套現逾17.56億元，平均成交呎價22,760元。當中成交金額及呎價最高的單位為第2座28及29樓C室，為頂層複式四房三套間隔，實用面積2,398方呎，成交金額7,700萬元，呎價32,110元。

至於今年度僅一個月內已售出3伙，套現逾1億元，平均成交呎價24,657元。當中成交金額及呎價最高的單位為第6座21樓C室，為頂層複式四房三套間隔，實用面積1,690方呎，成交金額4,779.32萬元，呎價28,280元。