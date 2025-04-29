傲玟首推全新複式花園單位 連車位下周二起招標(有圖)｜何文田新盤

原屬高銀金融(530)前主席潘蘇通私人持有、現已被接管的何文田「傲玟」今日(29日)上載全新銷售安排，推出3伙全新複式花園單位，連車位於下月6日起以招標形式發售。
「傲玟」首次推出全新複式花園單位，均為四房三套連私人花園複式間隔，包括第1座地下連1樓A室，實用面積2,626方呎，連806方呎花園；第1座地下連1樓C室，實用面積2,268方呎，連747方呎花園；以及第2座地下連1樓C室，實用面積2,251方呎，設990方呎花園；每個單位皆擁有獨立的私人花園設計。
金鋑代表莊日杰表示，「傲玟」為城中極具潛力的大型豪宅項目，地段優越，周邊配套完善，坐擁交通優勢及名校網絡。項目今年銷售成績理想，為迎合置業五一黃金周，首次推出全新花園複式單位並加推單位連車位的置業組合，向市場潛在買家展示項目尊貴非凡的氣派，相信將持續受市場追捧。
單位連車位組合累錄4宗成交
「傲玟」早前推出的單位連車位組合反應非常熱烈，迄今已錄得4宗成交。包括第1座6樓A室、20樓B室、21樓B室及19樓B室連車位。當中成交金額最高為第1座21樓B室連車位，實用面積1,447方呎，成交金額3,741.51萬元，呎價25,857元。
項目2025年的銷售成績理想，迄今累售共16伙，套現逾6.08億元，平均成交呎價為24,866元。當中成交金額及呎價最高的單位為第3座28及29樓A室，為頂層複式五房五套間隔，實用面積3,383方呎，成交金額約1.1億元，呎價32,632元。
「傲玟」位處何文田常盛街17號，設有6座住宅大廈，提供401伙。單位間隔包括兩房兩套、三房兩套及三房全套間隔；同時設有26個特色單位包括連平台單位、大平層、花園複式、連平台、天台及/或泳池的複式及三複式單位。