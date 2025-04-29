傲玟首推全新複式花園單位 連車位下周二起招標(有圖)｜何文田新盤

原屬高銀金融(530)前主席潘蘇通私人持有、現已被接管的何文田「傲玟」今日(29日)上載全新銷售安排，推出3伙全新複式花園單位，連車位於下月6日起以招標形式發售。

「傲玟」首次推出全新複式花園單位，均為四房三套連私人花園複式間隔，包括第1座地下連1樓A室，實用面積2,626方呎，連806方呎花園；第1座地下連1樓C室，實用面積2,268方呎，連747方呎花園；以及第2座地下連1樓C室，實用面積2,251方呎，設990方呎花園；每個單位皆擁有獨立的私人花園設計。