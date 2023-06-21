傲華貼市價首推50伙 最平479萬進駐筲箕灣

6月掀起單幢新盤搶客戰，協成行發展的筲箕灣「傲華」昨首推50伙，是繼莊士中國(298)鴨脷洲「弦岸」後，月內第二個港島區新盤開價。以120天付款辦法提供最高9%折扣優惠計，「傲華」首批折實價由478.8萬至約1,138.8萬元，折實呎價由21,665至24,974元，折實平均呎價23,042元。

總經理方添輝表示，首張價單涵蓋32伙開放式、14伙一房及4伙兩房，實用面積220至456方呎。最低售價及呎價同為5樓G室，實用面積221方呎，開放式間隔。

即日開放示位及收票

物業銷售主管張詩敏稱，首批屬貼近市價推出，會視乎市況調整售價。項目設有3個示範單位，即日開放予公眾參觀，並同步接受認購登記，目標下周開售。

港島區5年來開售均價最平新盤

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，傲華首批單位開價吸引，較同區新盤造價低出近10%，亦屬港島區自2018年開售均價最平新盤，料受年輕剛需客追捧。他稱，港島區租賃市場有保證，料呎租可達55元至60元，租金回報率可達3厘或以上。

對比筲箕灣對上開賣全新盤、於2019年10月推出的One Eighty，首批30伙折實平均呎價約2.38萬元，傲華首批低約3.2%；同區形薈近期二手成交呎價約2.04萬元。

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