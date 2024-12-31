傲華連裝修324呎一房現樓亮相！淺色及雲石主調 採現代輕奢風(多圖有片)｜筲箕灣新盤

由協成行發展、位於筲箕灣東大街121號的單幢新盤「傲華」首度曝光3個現樓示範單位，位於18樓E室至G室，實用面積介乎221至456方呎，戶型涵蓋開放式至兩房間隔。

當中18樓E室，一房連裝修及傢俬示範單位，實用面積324方呎，整體設計風格以現代都市輕奢風為主，單位全屋以淺色物料及雲石為主調，加上設計靈感沿自法國奢侈品牌，以少量鏡及金屬為點綴，展示明亮的空間設計及充滿時代氣息，時尚又型格。單位擁有約3.15米高的樓底令居室充滿空間感。地面鋪砌了白色箭型雲石，廚櫃以米白色飾板配以黑色雲石紋枱面及牆身，形成前衛的「黑白配」。