傲華連裝修324呎一房現樓亮相！淺色及雲石主調 採現代輕奢風(多圖有片)｜筲箕灣新盤

由協成行發展、位於筲箕灣東大街121號的單幢新盤「傲華」首度曝光3個現樓示範單位，位於18樓E室至G室，實用面積介乎221至456方呎，戶型涵蓋開放式至兩房間隔。
當中18樓E室，一房連裝修及傢俬示範單位，實用面積324方呎，整體設計風格以現代都市輕奢風為主，單位全屋以淺色物料及雲石為主調，加上設計靈感沿自法國奢侈品牌，以少量鏡及金屬為點綴，展示明亮的空間設計及充滿時代氣息，時尚又型格。單位擁有約3.15米高的樓底令居室充滿空間感。地面鋪砌了白色箭型雲石，廚櫃以米白色飾板配以黑色雲石紋枱面及牆身，形成前衛的「黑白配」。
單位客飯廳闊約2.3米，長約4.3米，以長形開則，擺放淡淺粉藍色金邊三座位大梳化及玻璃飯枱，特色牆採用較為簡潔的清鏡物料增加空間感，附設由法國奢侈品牌常見的鮮橙色及棕色皮革帶組成的藝術掛飾，營造獨特藝術氛圍，為客飯廳增添低調的精緻感。可旋轉的電視機方便住戶在客廳和睡房間自由觀賞節目。
⇊傲華示範單位｜18樓E室⇊
單位設46呎三合一露台
單位設有約46方呎三合一新式設計露台，寬敞通風。開放式廚房及迷你酒吧櫃設有深色雲石台面營造低調奢華的感覺，完美結合了現代生活的便利與舒適。廚房配備現代化廚具與操作台，讓烹飪成為一種享受。約97方呎的房間延續法國奢侈品牌的設計，空間寬敞，放置雙人床後，仍擁書枱或化妝空間，並運用了一些燈飾，讓整個空間更明亮舒適。左邊的衣帽間提供充裕收納空間，睡床上方放置了另一幅該法國奢侈品牌打造的皮革裝飾作品，與落地大窗相襯，讓自然光線滲入屋內，明亮溫馨，增添質感和高雅氣息，是時尚專業人士的理想居所。另外，浴室同樣以淺色為主調，與整體風格一脈相承。
「傲華」樓高23層，提供156伙，單位實用面積介乎190至737方呎，戶型涵蓋開放式、一房至兩房及特色單位。