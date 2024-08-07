傳中原1.8億低撈尖沙咀珀薈酒店 正式進攻香港學生宿舍市場

近年海外學生來港讀書人數持續增加，學生宿舍成為新興投資物業之選。市場消息透露，尖沙咀珀薈酒店全幢上月以1.8億元沽出，與去年10月放售意向價約3.8億元相比，低出約2億元或近53%。據悉，新買家為中原投資，計劃作學生宿舍用途，成為在本港首個學生宿舍項目。
施永青：交易過程只作中介角色
中原集團創辦人施永青透露，上述交易過程公司只作中介角色，惟交易詳情須受保密條款約束，現時不便透露。
珀薈酒店位處尖沙咀漆咸道南117號，物業地盤面積約2,048方呎，總批准建築面積約24,551方呎，於2015年改建為樓高20層的中價精品酒店，提供63個酒店房間，內設小型健身室及多用途會議室，頂層則為酒店餐廳及空中觀景天台，可飽覽維港煙花海景及開揚都市景。以上述易手價計算，平均每個房間價超過285萬元。
中原曾透露未來兩至三年在港投資2000個床位
翻查資料，珀薈酒店早於去年10月以意向價3.8億元推出市場招標，隨後下調至2.4億元，最終市場傳出於上月以1.8億元沽出。據悉，新買家為中原集團旗下中原投資。
中原投資總裁葉明慧於今年5月表示，未來兩至三年擬在港投資2,000個床位，並冀吸引更多投資者進場。她稱，雖然香港學生公寓市場未成氣候，但本地樓市經歷近幾年調整，收購價格已適合入場；而且本地學生外宿普遍考慮私人住宅，即使已出現零星學生宿舍，但市佔率仍遠低英美的約20%。