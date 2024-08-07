傳中原1.8億低撈尖沙咀珀薈酒店 正式進攻香港學生宿舍市場

近年海外學生來港讀書人數持續增加，學生宿舍成為新興投資物業之選。市場消息透露，尖沙咀珀薈酒店全幢上月以1.8億元沽出，與去年10月放售意向價約3.8億元相比，低出約2億元或近53%。據悉，新買家為中原投資，計劃作學生宿舍用途，成為在本港首個學生宿舍項目。

施永青：交易過程只作中介角色

中原集團創辦人施永青透露，上述交易過程公司只作中介角色，惟交易詳情須受保密條款約束，現時不便透露。

珀薈酒店位處尖沙咀漆咸道南117號，物業地盤面積約2,048方呎，總批准建築面積約24,551方呎，於2015年改建為樓高20層的中價精品酒店，提供63個酒店房間，內設小型健身室及多用途會議室，頂層則為酒店餐廳及空中觀景天台，可飽覽維港煙花海景及開揚都市景。以上述易手價計算，平均每個房間價超過285萬元。