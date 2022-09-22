傳沽出山頂洋房 甘比13年帳賺逾3億

樓市好淡爭持，惟豪宅市場不乏名人入市個案。富商「大劉」劉鑾雄妻子、華人置業(127)行政總裁「甘比」陳凱韻去年10月放售山頂歌賦山里GOUGH HILL RESIDENCES 3B號屋，原叫價6億元，每方呎約14萬元。單位實用面積約4,299方呎，連5,314方呎花園及泳池，另設約1,717方呎天台，由一家英屬處女群島公司(BVI)於2009年以1.8億元買入，過去曾承造按揭，由陳凱韻簽署。消息指，單位月前成功易主，新買家為「牛仔褲大王」劉漢松家族成員。據了解，上址近日再承造按揭，惟借貸人為「牛仔褲大王」劉漢松家族成員劉智誠，傳洋房以「賣殼」形式5億元轉售，按此計呎價達11.6萬元，持貨13年，帳面大賺3.2億元。

另外，消息指跑馬地禮頓山5座高層A室，實用面積約1,724方呎，上月以1.02億元售出，呎價約59,165元，料售價及呎價均為屋苑標準戶新高。資料顯示，新買家透過公司形式入市，需付樓價30%作「辣稅」，稅款達3,060萬元。該公司董事包括楊國銳等，為已故「工廈大王」楊耀松家族成員及相關人士；同時斥600萬元購入同屋苑一個車位，單位連車位涉資共1.08億元。原業主於2002年以約2,409萬元連車位購入，現轉手帳面大賺約8,391萬元或3.5倍。