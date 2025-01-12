傳統淡市1月 二手交投續靜 中原十大屋苑本周末 僅美孚、沙一有成交｜樓市數據

中原地產十大屋苑本周末僅錄得2宗買賣成交，創去年2月農曆新年周末48周新低，零成交屋苑增至8個，僅得美孚新邨及沙田第一城錄得成交，交投十分靜局。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聖誕及新年長假過後，農曆新年又快將來臨，市民仍沉醉於濃厚的節日氣氛當中，加上金融市場蕭條，美國候任總統特朗普亦將於下周上任，短期觀望氣氛轉濃，睇樓氣氛亦持續偏靜，相信要待農曆新年後，二手交投步伐才會回升。

康怡花園連續 4 個周末無「發市」 港島區3大指標屋苑，本周末均未有錄得買賣成交，交投靜局。中原地產康怡首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園已連續4個周末未錄得買賣成交，交投停頓。屋苑本月成交量則暫錄3宗，平均實用呎價最新報13,127元。臨近農曆新年，睇樓氣氛一向偏靜，加上鄰區有新盤推售，搶去部分二手客源，令區內睇樓氣氛低迷，交投步伐大幅放慢，相信待月底議息會議後，市況將會轉向明朗。

美孚新邨三房遺產貨 呎價 9151 元 九龍區方面，4大指標屋苑只得美孚新邨錄得成交。中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末僅錄1宗成交，與上周末一樣，本月累積成交量暫為8宗，平均實用呎價8,901元。由中原最新促成的單位為2期百老匯街36座低層D室，實用面積872方呎，採三房間隔，享公園景，由遺產承辦人放售，最初開價830萬元，買賣雙方議價後以798萬元成交，折合實用呎價9,151元。新買家為同區換樓客，一直有意換置更大居所，見踏入減息周期，加上放盤造價合理，考慮片刻即決定入市自用。

沙田第一城錄本年首宗 另外，新界區三大指標屋苑亦只得沙田第一城錄得交投。中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，1月屬傳統淡月，沙田第一城亦不例外，本周末打破悶局，「開齋」錄得本月首宗成交。成交單位為24座低層F室，實用面積451方呎，屬三房間隔，望東南園景，剛於市場以545萬元易手，折合實用呎價12,084元。原業主早於1999年僅以190萬元購入該盤，持貨已26年，現沽貨帳面獲利355萬元，大幅升值逾1.8倍。

中原十大屋苑周六、日成交量 地區 屋苑 周六、日成交量/ 按周升跌幅 平均實用呎價(元)/ 按周升跌幅 香港 太古城 0 (上周1宗成交) - 康怡花園 0 (無升跌) - 海怡半島 0 (無升跌) - 九龍 美孚新邨 1 (無升跌) 9151 (-5.1%) 麗港城 0 (無升跌) - 黃埔花園 0 (上周1宗成交) - 新都城 0 (無升跌) - 新界 沙田第一城 1 (上周0宗成交) 12084 (-) 嘉湖山莊 0 (上周2宗成交) - 映灣園 0 (無升跌) - 合計 2 (-60%) - 註：綜合市場成交數據 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)