傳餘貨一籃子23億放賣 太古城車位或售非業主

太古城第1至9期餘下約1,100個車位及170個電單車位待售。(資料圖片)

太古地產(1972)近期動作頻頻，繼上月中以近20億元成功奪得灣仔「限呎」住宅官地後，據市場消息指，最新計劃將太古城第1至9期餘下約1,100個車位及170個電單車位一籃子放售，指引價約23億元。太古發言人昨日(4日)回應指，有見相關停車位的銷售已進行逾一年半，正考慮以其他方式出售該等期數內餘下的車位，包括出售予非太古城業主。

截至6月底售出近1500個車位

太地表示，自2020年起出售太古城個別期數的私家車車位予太古城住宅物業業主，並於今年6月加推一共196個、位於太古城的電單車車位，供有興趣之太古城住宅物業業主以先到先得的形式選購。現階段集團沒有計劃出售位於太古城第10期及第11期的任何車位。該集團稱，自2020年起已推售太古城第1至9期合共2,530個車位及198個電單車車位；截至今年6月30日，已成功出售1,393車位及38個電單車車位。

事實上大型屋苑車位有價有市，消息指，資深投資者蔡伯能於今年3月底拆售將軍澳新都城3期都會豪庭合共121個私家車車位及24個電單車車位，短短4日悉數沽清，估計套現近2億元。據悉私家車車位定價159萬及169萬元，電單車車位定價劃一28萬元。

恒地馬適路項目料下月登場

踏入下半年，發展商繼續落力推貨應市。恒基地產(012)啟德THE HENLEY II已屆現樓，正進行交樓程序，恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，項目將以現樓形式推售餘下貨尾單位，並會推出新付款方法；而THE HENLEY系列至今共售502伙，套現約51.4億元。他透露，系內粉嶺馬適路項目最快下月登場，將分兩期發展，共提供約1,700伙，涵蓋開放式至兩房戶型。另香港小輪(050)及市建局合作發展，由恒地負責銷售的深水埗映岸，早前已上載售樓說明書，惟因需「升級」售樓中心，料於7月至8月繼續銷售程序。

凱柏峰I次輪暫超購13倍

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第11期發展項目凱柏峰I將於周四(7日)次輪發售238伙，信置執行董事田兆源指，截止昨晚8時，累收逾3,500票，超額認購逾13倍，將於明日(6日)截票。

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明稱，今批238伙扣除16%最高折扣優惠後，折實價643.86萬元起，折實呎價17,106元起，折實平均呎價18,840元。