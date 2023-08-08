工人房｜僅寬68cm！香港傢俬廠分享1萬元「外傭休息房」 網民狠批：想焗死人咩 無人性(多圖)

工人房｜ 5 階直身梯級讓外傭爬入上格床

所謂「房間」以長方形兩層上下格設計，長194.5cm、寬68.5cm、高約250cm。上層為四方圍封的木板，留有一格小小的通風口，和設有格扇門邊氣；下層則是多個大大小小的抽屜櫃子，也有5階直身的梯級讓工人姐姐爬入上格床，相當「貼心」。

整個「房間」看起來就是位於房間一角的「扁扁高身櫃子」。而作為參考，標準單人床的尺寸大約寬度為90cm，68.5cm只有兩尺多一點，如果體格稍胖可能難以轉身，雖說即使能轉身也好，其實也轉不了多少。