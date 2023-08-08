工人房｜僅寬68cm！香港傢俬廠分享1萬元「外傭休息房」 網民狠批：想焗死人咩 無人性(多圖)

香港地少人多，住屋空間有限，部分雙職家庭會僱用外傭幫忙打理家務，但要平衡家庭成員的舒適度與外傭住宿空間可能成為個難題。為此，近日有一家香港傢俬廠在小紅書上分享一個為香港家庭設計的「菲傭姐姐零時休息房」，只需港幣1萬元左右即可解決「外傭姐姐」的「住屋問題」，包安裝包運送。不過，圖片在小紅書貼出後即引來網民熱烈議論，皆因「休息房」狹窄到「似棺材」，內地網民紛紛批評設計沒有人性，隨後不同Facebook專頁亦有轉載相關相片，如「公屋討論區」、「屯門友」等，有網民亦留言狠批「想焗死人咩」、「真係幾無人性」！
工人房｜5階直身梯級讓外傭爬入上格床
所謂「房間」以長方形兩層上下格設計，長194.5cm、寬68.5cm、高約250cm。上層為四方圍封的木板，留有一格小小的通風口，和設有格扇門邊氣；下層則是多個大大小小的抽屜櫃子，也有5階直身的梯級讓工人姐姐爬入上格床，相當「貼心」。
整個「房間」看起來就是位於房間一角的「扁扁高身櫃子」。而作為參考，標準單人床的尺寸大約寬度為90cm，68.5cm只有兩尺多一點，如果體格稍胖可能難以轉身，雖說即使能轉身也好，其實也轉不了多少。
內地網民紛批評設計沒有人性
圖片在小紅書貼出後意外引起網民熱議，尤其是習慣了中國地大物博的內地網民，紛紛批評設計沒有人性。
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「我以為是個裝雜物的閣仔。己所不欲，勿施於人……這設計更像把人塞進櫃子裡，冷氣吹不進去」
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「最起碼別密封起來啊，你給人家透下氣啊」
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「68.5寬的床，這怎麼睡啊，再小應該要80公分吧」
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「買個可折疊床都比這個舒服吧」、「像監牢」
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「你們做出來難道不心痛嗎？」
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「打地鋪算啦，好似棺材」
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「太慘了菲傭」
然而，有小部分早已習慣家裡較小的港人網民則反應淡然。
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「我覺得對於在香港的菲傭來說已經很好了。最起碼有自己的私隱地方」
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「好多人間屋根本就預留唔到一間房俾姐姐，其實真係唔可以怪人哋，起碼有張床位有私人空間已經好難得」
▼立秋養生3大要點▼
不過，大部分中港網民都怒批會購買這間「休息房」的僱主，認為他們開了先例，將吸引其他僱主仿效，影響外傭的居住環境，並可能有負面影響。
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你點對佢 佢點對你啦
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將心比己，人地離鄉別井來照顧你家人，唔能夠俾得好好，但都正正常常，你咁既床住得進人，住不進心，工人想對你們好啲都難，一上床就記住你點對佢。
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係呢家人打工真係慘
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小朋友都有D勉強，何況是大人？
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睇到都一陣 窒息嘅木材味。 傢俬公司又真係幫佢做先搞笑
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冇地方就唔好請工人啦！
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會唔會 唔夠空氣
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想焗死人咩。
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轉個身所無位，唉
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再次証明香港住屋好有問題
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真係幾無人性
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慘過坐監
原帖出處：小紅書