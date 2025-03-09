價跌量升 工商舖沽壓嚴重 拖低金額按年銳減六成半 2月交投量按年升六成｜投資市場

本港投資氛圍異動，工商舖市場沽壓情況嚴重，買賣價量按年表現各異，宗數見增幅，惟金額則銳減六成半。據中原(工商舖)數據顯示，今年2月份工商舖買賣市場共錄得約290宗成交，按年表現上升六成，而涉及買賣金額約31.66億元，按年則錄顯著跌幅，幅度約65%，反映工商舖物業價格在調整中。該行預期，隨著財政預算案出籠，對本港經濟及地產帶來正面幫助，市場信心逐步恢復，加上物業價格回調至吸引水平，部分發展商採取「先求量再求價」策略，吸引更多用家及投資者入市，預料3月份工商舖買賣市場將可維持穩健。

具重建潛力工廈吸客 中原(工商舖)數據指，2月份工商舖市場錄得約290宗成交，按月下調10.5%，按年則增約六成；成交金額錄得約31.66億元，按月減少約26.5%，按年則回落約64.6%。當中工廈市場錄得約188宗買賣成交，按月減少約10.9%，但按年則大幅上升約70.9%；成交金額錄得約14.79億元，按月下跌約38.2%，按年則增加約31.9%。而市場對工廈物業的需求不減，尤其是一些具重建潛力的項目，更成為投資者的熱門選擇，其中觀塘鴻圖道47號全幢活化工廈，以約2.52億元易手，原業主為台灣財團。

特色全層寫字樓 吸用家趁低承接 寫字樓市場方面，2月份錄得約57宗買賣成交，按月增加約39%，按年則大幅上升約78.1%；成交金額錄得約7.94億元，按月微升約3.9%，按年則大幅回落約88.3%。雖然成交金額按年顯著下跌，但成交宗數的上升，反映市場需求逐漸回暖，尤其是特色全層寫字樓單位，更吸引用家趁低吸納。其中灣仔告士打道200號新銀集團中心26樓全層，面積約7,388方呎，以約7,757萬元易手，平均呎價約10,500元，原業主為紀惠集團人士，惟是次成交呎價與2022年同廈同面積成交相比跌約三成，創14年新低。

商舖成交按月少近四成 按年則升逾 15% 至於商舖市場，2月份錄得約45宗買賣成交，按月減少約37.5%，但按年則上升約15.4%；成交金額約8.94億元，按月下跌約22.2%，按年則回落約13.7%。月內多名財團積極沽舖，其中永倫集團接連沽出酒店及舖位物業，如北角書局街28號國賓大廈2樓及3樓，面積約22,000方呎，以約1.07億元沽出，該物業現時由護老院承租，新買家料可享回報高達8厘以上。