價量齊升！沙田第一城2025年錄272宗成交 呎價按年增3.4%｜藍籌屋苑

中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良表示，藍籌屋苑之一沙田第一城於2025年呈「價量齊升」局面，合共錄得約272宗成交，較去年的245宗多約11%。12月份實用平均呎價徘徊約13,301元水平，較去年同期約12,861元錄得3.4%升幅。今年下半年樓價步入見底回升階段，加上美國數度減息，整體入市信心增強，加上供平過租效應下，增加買家轉租為買或買樓收租動機。
現時放盤量約300個 入場費「4球」起
侯惠良指，展望明年，各種利好消息支持下，樓價升勢有機會更見明顯，屋苑現時入場費約400萬元起，放盤量約有300個；而屋苑12月份共錄得約24宗成交。
侯惠良稱，屋苑最新錄得9座中層C室成交，單位實用面積約327方呎，兩房間隔，議價後以447.5萬元沽出，呎價約13,685元。據了解，新買家為上車客，原業主於2012年以265萬元購入，持貨約13年，現轉售帳面獲利182.5萬元，單位期內升值約68.9%。
低層兩房15年轉手升值近1.5倍
世紀21奇豐物業第一城2分行區域經理吳元利表示，該行新近錄得沙田第一城41座低層F室成交，單位實用面積約284方呎，兩房間隔，望園景。單位放盤叫價429萬元，累減39萬元或約9.1%，終以390萬元易手，呎價約13,732元。
據了解，原業主於2010年以158萬元購入上址，持貨約15年，現沽售帳面獲利232萬元，單位期內升值近1.5倍。