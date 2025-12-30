價量齊升！沙田第一城2025年錄272宗成交 呎價按年增3.4%｜藍籌屋苑

中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良表示，藍籌屋苑之一沙田第一城於2025年呈「價量齊升」局面，合共錄得約272宗成交，較去年的245宗多約11%。12月份實用平均呎價徘徊約13,301元水平，較去年同期約12,861元錄得3.4%升幅。今年下半年樓價步入見底回升階段，加上美國數度減息，整體入市信心增強，加上供平過租效應下，增加買家轉租為買或買樓收租動機。

現時放盤量約 300 個 入場費「 4 球」起

侯惠良指，展望明年，各種利好消息支持下，樓價升勢有機會更見明顯，屋苑現時入場費約400萬元起，放盤量約有300個；而屋苑12月份共錄得約24宗成交。