優悠台示範單位｜千呎三房套具空間感 擁大玻璃窗外望翠綠景(多圖有片)｜大坑新盤

當中3樓A室，實用面積961方呎，三房主人套房間隔，連703方呎天台。單位梗廚設計，設有窗戶方便引入鮮風，連工作間附洗手間。客飯廳面積闊落，設大玻璃窗外望市景。主人睡房配備衣櫃，趟門設計節省空間。

位於大坑道56號、由伍集成家族持有及放租16年的大坑「優悠台」(C.C. Lodge)現分拆出售，全盤提供16伙及16個車位，採一梯四伙設計，單位實用面積介乎961至1,026方呎，均為三房主人套房間隔。項目最新開放4個示範單位供參觀，位於2樓及3樓。

3樓B室，實用面積1,026方呎，三房主人套房間隔，連928方呎天台。客飯廳間隔方正實用，易於擺放傢俬，廚房位於入室左側，梗廚設計，配備木色系櫥櫃。以走廊連接睡房，主人套房連小衣帽間，收納空間充足。

2樓C室，實用面積1,026方呎，三房主人套房間隔，客飯廳設大玻璃窗，外望翠綠景。梗廚附立式雪櫃，操作枱面充足。浴室採明廁設計，方便通風換氣，設淺色大理石墻面，簡約經典；主人套房浴室設有浴缸。

2樓D室，實用面積961方呎，三房主人套房間隔，採梗廚設計，設長形操作枱面，設有小型置物台。客飯廳及睡房寬敞方正，睡房分布於走廊兩側，主人房與客飯廳同坐向，外望樓景及樹景。

「優悠台」首推8伙以先到先得形式發售，入場呎價17,300元起，售價1,775萬元起。3伙連租約，呎租介乎60至65元，5伙交吉形式放售，至於車位售價為100萬元或150萬元。

資料顯示，該盤原由僑福建設黃氏家族約於2000年建成出售，其後由外資財團統一業權後，伍集成家族於2008年斥1.88億元購入作長線收租。

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