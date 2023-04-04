優惠吸客｜維港滙 瓏碧攻復活檔期

新盤市場持續旺勢，發展商趁復活節檔期將至，積極推出優惠吸客。其中由會德豐地產、信和置業(083)、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作的長沙灣維港滙系列夥拍地產代理送傢俬及旅遊禮券，優惠總值33.6萬元。
信置執行董事田兆源表示，維港滙系列今年暫售出119伙，套現逾25.8億元，當中有8伙成交價超過5,000萬元；項目由開售迄今累沽932伙，總成交金額逾144.7億元。隨著維港滙II及維港滙III已獲批入伙紙，將有全新現樓示範單位以供參觀。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，根據資料，維港滙今年首3個月的成交中有約六成買家為內地客或新香港人。有見及此，項目的銷售推廣亦將再升級，從社交媒體、社群、KOL等多渠道加強對內地客宣傳。
為迎接復活節長假期，維港滙夥拍代理行推出置業大禮，包括即日起至本月30日首5名經中原地產選購三房至四房買家，可獲1.68萬元傢俬禮券；經利嘉閣地產首5名選購三房至四房買家，可獲1.68萬元旅遊禮券。
瓏碧新增代繳印花稅優惠
碧桂園香港旗下九龍城單幢現樓新盤瓏碧，昨日更新價單新增代繳印花稅優惠，將於本周五生效。發展商將會代買家繳付合約所須繳付的從價印花稅，上限為樓價的3.75%，最高優惠逾43萬元。發展商亦透過指定財務機構為買家提供最高八成第一按揭，最高可借樓價80%，年期最長為25年，首24個月為免息免供期。
此外，發展商新增「90日優惠付款計劃」可享額外1%優惠，如再附加代繳最高3.75%印花稅優惠及其餘限時優惠，本次合計提供優惠金額可高達193萬元。該盤迄今累售42伙，套現約3.5億元，平均呎價逾2.6萬元。
利奧坊‧壹隅周五推售8伙
另外，恒基地產(012)大角咀利奧坊．壹隅落實復活節假期賣樓，昨落實加推8伙於周五發售，全屬一房間隔，實用面積250至288方呎。提供最高8%折扣優惠，折實價609.4萬至676.93萬元，折實呎價21,786至24,887元。最低售價為2座25樓P室，實用面積250方呎，折實價609.4萬元，呎價24,376元。利奧坊．壹隅迄今累售420伙，佔可售單位456伙逾92%，套現逾27億元。