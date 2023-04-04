優惠吸客｜維港滙 瓏碧攻復活檔期

新盤市場持續旺勢，發展商趁復活節檔期將至，積極推出優惠吸客。其中由會德豐地產、信和置業(083)、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作的長沙灣維港滙系列夥拍地產代理送傢俬及旅遊禮券，優惠總值33.6萬元。

信置執行董事田兆源表示，維港滙系列今年暫售出119伙，套現逾25.8億元，當中有8伙成交價超過5,000萬元；項目由開售迄今累沽932伙，總成交金額逾144.7億元。隨著維港滙II及維港滙III已獲批入伙紙，將有全新現樓示範單位以供參觀。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，根據資料，維港滙今年首3個月的成交中有約六成買家為內地客或新香港人。有見及此，項目的銷售推廣亦將再升級，從社交媒體、社群、KOL等多渠道加強對內地客宣傳。

為迎接復活節長假期，維港滙夥拍代理行推出置業大禮，包括即日起至本月30日首5名經中原地產選購三房至四房買家，可獲1.68萬元傢俬禮券；經利嘉閣地產首5名選購三房至四房買家，可獲1.68萬元旅遊禮券。