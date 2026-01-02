元旦日即錄大額成交 藍塘道23至39號逾9千呎大屋4.5億標售

踏入2026年，樓市氣氛繼續熾熱，一手市場於元旦日(1月1日)已錄得大額及高價成交個案。其中恒隆地產(101)旗下跑馬地藍塘道23至39號洋房昨招標售出31A及B號相連大屋，實用面積9,186方呎，為項目面積最大，成交價約4.5億元，呎價約48,682元，成交期為210天。
藍塘道23至39號於上月售出33A號屋後，相隔不足一個月再次售出大宅。是次售出獨立屋間隔為六房五套連工人房設計，配備品酒區、娛樂室、家庭影院、健身室及書房。主人房更打造成特大Master Chamber，面積約1,850方呎，配有逾580方呎的私人衣帽間，並細分為男士及女士區域。
發展商表示，31號屋由美國著名室內設計公司Hirsh Bedner & Associates (HBA)負責設計，融入不少藝術家的作品，讓住戶恍如置身於藝術館。藍塘道23至39號提供16座半獨立式洋房及1座特色獨立洋房，每座洋房共有三層，實用面積4,571至9,186方呎。
SIERRA SEA 1B期特色戶雙破頂沽
另外，新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目第1B期「SIERRA SEA」昨招標售出Bleu Avenue第1座17樓A室，四房雙套加工作間連洗手間間隔，實用面積1,290方呎，設950方呎天台及817方呎平台，成交價3,276.6萬元，呎價25,400元，兩者均創項目新高；更與項目之前最高記錄的第1A(2)期1座17樓D室的成交價及呎價分別高出約47%及15%。
十大屋苑去年買賣創3年新高
據中原地產統計，十大屋苑去年全年共錄2,275宗買賣，按年升6.2%，創3年新高。10個指標屋苑錄「七升三跌」，表現最標青為黃埔花園，按年多40.7%，錄301宗成交。緊隨為康怡花園增29.8%，錄135宗。映灣園錄158宗買賣，升14.5%。表現較弱為太古城，全年跌10.1%，錄276宗。
呎價方面則錄「九升一跌」，美孚新邨飆12%至10,477元，為升幅最大屋苑。新都城亦漲9.1%，至14,522元。黃埔花園唯一報跌，全年挫6.5%，報11,190元。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，踏入2026年，低息環境持續，料買家入市意欲有增無減，二手交投會逐步升溫。