元旦日即錄大額成交 藍塘道23至39號逾9千呎大屋4.5億標售

恒隆指，是次售出的獨立屋內融入不少藝術家的作品。

踏入2026年，樓市氣氛繼續熾熱，一手市場於元旦日(1月1日)已錄得大額及高價成交個案。其中恒隆地產(101)旗下跑馬地藍塘道23至39號洋房昨招標售出31A及B號相連大屋，實用面積9,186方呎，為項目面積最大，成交價約4.5億元，呎價約48,682元，成交期為210天。

藍塘道23至39號於上月售出33A號屋後，相隔不足一個月再次售出大宅。是次售出獨立屋間隔為六房五套連工人房設計，配備品酒區、娛樂室、家庭影院、健身室及書房。主人房更打造成特大Master Chamber，面積約1,850方呎，配有逾580方呎的私人衣帽間，並細分為男士及女士區域。