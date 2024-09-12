元朗低水屋苑交投逆市增！兩房呎售「7字頭」 6年跌價25%(有圖)｜二手蝕讓

張禮傑稱，尚城8座中高層D室，實用面積約526方呎，兩房間隔，坐向東。原開價415萬元放盤，經議價後以408萬元沽出，減價7萬元或約1.7%，呎價約7,757元。從單位相片可見，內櫳有企理裝修，整體保養不俗。

最近整體樓市氣氛平靜，但市場憧憬聯儲局下周減息，仍有部分低水屋苑成交量逆市上升。中原地產元朗新時代廣場4期分行經理張禮傑表示，元朗區本月暫錄約29宗二手買賣，其中尚城連錄4宗成交，較上月全月僅錄1宗，交投明顯增加；不過呎價繼續回落，本月平均實用呎價約7,410元，按月跌約1%。

⇊尚城 8 座高層 D 室⇊

原業主2018年斥543萬入市

據了解，買家為上車客，有見單位價錢便宜，加上間隔實用，又附帶裝修，見減息在即，料利好樓市，議價後決定承接單位。原業主於2018年以543萬元買入單位，持貨約6年，現轉售帳面虧損135萬元，物業期內貶值約24.9%。

翻查資料，尚城對上一宗兩房二手成交個案為2座低層B室，實用面積約522方呎，今年5月以450萬元售出，呎價約8,621元。

尚城位於洪水橋北新發展青山公路洪水橋段600號，2011年入伙，樓齡約13年，共有7座及37間洋房，提供734個單位。