元朗入伙盤尚柏一房 短炒6個月升22.1萬 溱柏套三房放盤不足24小時沽｜二手市況

近期樓市氣氛不俗，購買力持續釋放下，二手交投造好。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，過去3日清明節連同周末假期，元朗區錄得14宗二手買賣成交，較前一周的周五至日錄11宗成交增加27%。其中入伙盤尚柏再錄短炒獲利成交，單位為低層J室，實用面積282方呎，屬一房間隔，原叫價270萬元，日前以265萬元沽出，平均實用呎價9,397元。原業主於2024年10月以242.9萬元一手買入，持貨約6個月，帳面賺22.1萬元，升值約9.1%。
溱柏套三房貼市價放盤 一出即沽
此外，同區溱柏一伙三房套戶，放盤不足24小時極速沽出。王勤學稱，溱柏6座低層H室，實用面積820方呎，初期叫價650萬元，放盤不足24小時，翌日即獲上車客以643.8萬元承接，平均實用呎價7,851元。原業主則於2014年6月以601.2萬元一手買入該單位，持貨約11年，現帳面獲利42.6萬元或升值7.1%。
他又稱，3份市場消化了很多平價盤，現時平盤數目減少，因上址屬貼市價放盤，所以迅速被吸納。另外，元朗區4月份暫錄29宗二手買賣成交，較上月同期20宗增加45%，隨著大量筍盤被消化後需時補充，近日股市亦出現劇震，市場觀望情緒增加，他估計本月成交量會較上月減少。