元朗入伙盤尚柏一房 短炒6個月升22.1萬 溱柏套三房放盤不足24小時沽｜二手市況

溱柏套三房貼市價放盤 一出即沽 此外，同區溱柏一伙三房套戶，放盤不足24小時極速沽出。王勤學稱，溱柏6座低層H室，實用面積820方呎，初期叫價650萬元，放盤不足24小時，翌日即獲上車客以643.8萬元承接，平均實用呎價7,851元。原業主則於2014年6月以601.2萬元一手買入該單位，持貨約11年，現帳面獲利42.6萬元或升值7.1%。