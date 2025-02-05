元朗區蛇年暫錄3宗成交 半世紀單幢樓425呎戶 兩球有交易 呎價4700元｜二手市況

農曆新年正月期間，樓市交投傳統上偏淡，其中元朗區踏入蛇年後，暫錄得3宗二手買賣成交。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗區蛇年暫錄得的3宗成交，包括2宗YOHO Town及1宗「樓仔」成交，當中「樓仔」原業主劈兩成沽貨，但因早年買入價平，獲利不俗離場。

長情持貨 35 年 升值 5 倍

王勤學指出，上述「樓仔」成交為樓齡有51年、位於元朗市中心的單幢樓保安樓中層C室，實用面積425方呎，原開價250萬元，日前大減50萬元或20%，以200萬元沽出，平均實用呎價僅4,706元。據悉，原業主早於1990年僅以33萬元入市上址，持貨長達35年，帳面獲利167萬元，期內升值近5.1倍。