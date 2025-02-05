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地產
2025-02-05 15:00:00

元朗區蛇年暫錄3宗成交 半世紀單幢樓425呎戶 兩球有交易 呎價4700元｜二手市況

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元朗半世紀單幢樓保安樓，一伙425方呎中層戶，最新以200萬元沽出，呎價僅4,706元。

元朗半世紀單幢樓保安樓，一伙425方呎中層戶，最新以200萬元沽出，呎價僅4,706元。

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農曆新年正月期間，樓市交投傳統上偏淡，其中元朗區踏入蛇年後，暫錄得3宗二手買賣成交。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗區蛇年暫錄得的3宗成交，包括2YOHO Town1宗「樓仔」成交，當中「樓仔」原業主劈兩成沽貨，但因早年買入價平，獲利不俗離場。

長情持貨35 升值5

王勤學指出，上述「樓仔」成交為樓齡有51年、位於元朗市中心的單幢樓保安樓中層C室，實用面積425方呎，原開價250萬元，日前大減50萬元或20%，以200萬元沽出，平均實用呎價僅4,706元。據悉，原業主早於1990年僅以33萬元入市上址，持貨長達35年，帳面獲利167萬元，期內升值近5.1倍。

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元朗YOHO Town於蛇年暫錄兩宗成交，均屬兩房戶，惟一宗賺錢、一宗蝕讓。

元朗YOHO Town於蛇年暫錄兩宗成交，均屬兩房戶，惟一宗賺錢、一宗蝕讓。

YOHO Town蛇年錄兩宗 一贏一輸

王勤學續稱，另外兩宗元朗成交均屬於YOHO Town，蛇年暫錄2宗成交，其中2座高層F室，實用面積393方呎，為兩房間隔，原先開價525萬元，現減價10萬元以515萬元沽出，實用平均呎價13,104元。原業主於201912月以630萬元買入該址，持貨約5年，帳面需蝕讓115萬元或貶值18%

另一宗YOHO Town成交為7座中層H室，實用面積422方呎，亦為兩房，最新以約500萬元沽出，平均實用呎價約11,848元。原業主於20044月以156萬元買入該單位，持貨約21年，現帳面賺約344萬元，升值約2倍。

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