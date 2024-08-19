元朗區超低價成交主導 尚悅兩房7年蝕63萬 創8年新低｜二手市況

樓市觀望氣氛濃厚，如非低價，難以吸引買家入市。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，市場預期聯儲局減息在即，樓價亦已累積顯著跌幅，買家趁低吸納的意欲有所上升，但出價仍然審慎，只肯低價入市。過去周末元朗區錄得11宗二手買賣成交，較上周末回升22%，惟大部分屬超低價成交。
王勤學表示，尚悅2座低層E室，實用面積355方呎，採兩房間隔，原叫價370萬元，近日減價13.2萬元，以356.8萬元沽出，平均實用呎價10,051元，造價創屋苑8年新低。據悉，原業主於2017年4月以420萬元買入物業，持貨約7年，帳面蝕63.2萬元或貶值15%。
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市中心單幢遺產貨 呎價低見7600元
另外，同區市中心單幢物業同益大廈低層E室，實用面積318方呎，初期放盤叫價265萬元，近日以243萬元沽出，實用平均呎價7,642元，創該廈2012年2月以來逾12年新低。原業主則於1996年以80萬元買入單位，現由遺產承辦人沽出，單位28年間升值163萬元或兩倍。
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朗晴居套三房造價 創同類8年新低
此外，王勤學稱，朗晴居1座低層H室，實用面積739方呎，屬套三房間隔，最初叫價615萬元，現減價20萬元，以595萬元沽出，平均實用呎價8,051元，造價創屋苑同類單位8年新低。
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