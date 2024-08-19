元朗區超低價成交主導 尚悅兩房7年蝕63萬 創8年新低｜二手市況

樓市觀望氣氛濃厚，如非低價，難以吸引買家入市。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，市場預期聯儲局減息在即，樓價亦已累積顯著跌幅，買家趁低吸納的意欲有所上升，但出價仍然審慎，只肯低價入市。過去周末元朗區錄得11宗二手買賣成交，較上周末回升22%，惟大部分屬超低價成交。