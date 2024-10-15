元朗及馬鞍山私樓蝕讓湧現 有業主入市2年投降損失172萬｜二手市況

本港落實減息利好樓市交投氣氛，部分業主趁機決定止蝕離場，元朗及馬鞍山合共有5個屋苑錄得蝕讓個案，當中有業主入市僅2年決定「投降」，帳面蝕172萬元離場。 【銀湖．天峰兩房 2 年蒸發兩成】 中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，近日交投氣氛向好，馬鞍山本月暫錄約30宗二手買賣，較上月同期增加約五成，其中銀湖．天峰佔約4宗，最新錄得8座中層C室，實用面積約539方呎，兩房間隔，議價後以718萬元易手，呎價約13,321元。

據了解，新買家為用家，見單位間隔合用，價錢合理，即入市單位自用。原業主於2022年以890萬元購入單位，持貨僅約2年，現轉售帳面虧損172萬元，物業期內蒸發約19.3%。 【新港城兩房 449 萬易主】 世紀21奇豐物業海栢分行助理區域營業董事鄭達昌指，馬鞍山新港城A座中層07室，實用面積約348方呎，兩房間隔，坐向東，望市中心景。單位放盤約兩個月，原開價470萬元，最後減價21萬元或約4.5%，至449萬元沽出，呎價約12,902元。 據悉，原業主於2017年以490萬元購入單位，持貨約7年，現沽售帳面損失41萬元，物業期內跌價約8.4%。

【 Grand Yoho 移民業主帳輸 124 萬】 市場消息指，元朗Grand Yoho 9座極高層B室，實用面積約592方呎，兩房連士多房間隔。單位早前以865萬元放盤，最終減價20萬元或約2.3%，獲回流家庭客以845萬元承接，呎價約14,274元。 據悉，原業主早已移居台灣，代理買機票即時送到台灣簽約促成交易。原業主於2016年以969.84萬元購入單位，持貨約8年，現轉售帳面虧損124.84萬元，物業期內貶值約12.9%。 【朗城滙一房5年貶值近14% 】 至於同區樓齡約5年的朗城滙，5座低層E室，實用面積約320方呎，一房間隔，最新以481.8萬元成交，呎價約15,056元。原業主於2019年以558.4萬元購入單位，持貨約5年，現轉售帳面蝕76.6萬元或約13.7%離場。